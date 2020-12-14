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После смерти «Звонарь» очутился за решеткой…

14 декабря 2020 | 08:44 , ТЕМА

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Десять лет назад Игоря Звонникова дерзко подорвали в лифте в самом центре Киева средь бела дня. Киллеров задержали. А сам покойный оказался за решеткой после смерти… Мы выяснили где и как.


Если встретите на Байковом кладбище вот такой вот странный склепик - не пугайтесь. Здесь упокоился Игорь Звонников, он же - "Звонарь", "Звоня", а также его отец, переживший сына на 10 лет. "Звонарь" был бригадиром "Рыбки", которого расстреляли в Киеве за 5 лет до убийства "Звонаря". Игоря Звонникова убили изысканно, взорвав в лифте, когда тот в сопровождении охраны приехал домой отобедать. Киллеров, действовавших дистанционно, поймали - редкий случай при убийстве уголовных персонажей. О повадках Звонаря в уголовном и милицейском мире отзывались нелицеприятно. Но как же следовало вести себя при жизни, чтобы даже после смерти лежать за решеткой! Может и правду говорят блатные: "Бог не фраер, он все видит..."
На изображении может находиться: 2 человека, небо и на улице, текст «звонн ков иго ь вови ч вяч есл звонников вячеслав вяч еслав дмитриевич риевич 03.04.193 01.04.201 04.20 1.03. 964 5.06.200 звоннико вячеслав»
 
 
 
Если встретите на Байковом кладбище вот такой вот странный склепик - не пугайтесь. Здесь упокоился Игорь Звонников, он же - "Звонарь", "Звоня", а также его отец, переживший сына на 10 лет. "Звонарь" был бригадиром "Рыбки", которого расстреляли в Киеве за 5 лет до убийства "Звонаря". Игоря Звонникова убили изысканно, взорвав в лифте, когда тот в сопровождении охраны приехал домой отобедать. Киллеров, действовавших дистанционно, поймали - редкий случай при убийстве уголовных персонажей. О повадках Звонаря в уголовном и милицейском мире отзывались нелицеприятно. Но как же следовало вести себя при жизни, чтобы даже после смерти лежать за решеткой! Может и правду говорят блатные: "Бог не фраер, он все видит..."
А вот что писала «Тема» на момент убийства героя: http://tema.in.ua/article/4834.html?fbclid=IwAR3IIdRpvYDMOQTChCHpjd3TefMh7DyHOk6ITQ98jtJLeuOYAcJqCh-cWBk

А как протекал процесс над его киллерами, которых задержали через пару дней после покушения, читайте ЗДЕСЬ



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