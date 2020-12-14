После смерти «Звонарь» очутился за решеткой…

Если встретите на Байковом кладбище вот такой вот странный склепик - не пугайтесь. Здесь упокоился Игорь Звонников, он же - "Звонарь", "Звоня", а также его отец, переживший сына на 10 лет. "Звонарь" был бригадиром "Рыбки", которого расстреляли в Киеве за 5 лет до убийства "Звонаря". Игоря Звонникова убили изысканно, взорвав в лифте, когда тот в сопровождении охраны приехал домой отобедать. Киллеров, действовавших дистанционно, поймали - редкий случай при убийстве уголовных персонажей. О повадках Звонаря в уголовном и милицейском мире отзывались нелицеприятно. Но как же следовало вести себя при жизни, чтобы даже после смерти лежать за решеткой! Может и правду говорят блатные: "Бог не фраер, он все видит..."

Если встретите на Байковом кладбище вот такой вот странный склепик - не пугайтесь. Здесь упокоился Игорь Звонников, он же - "Звонарь", "Звоня", а также его отец, переживший сына на 10 лет. "Звонарь" был бригадиром "Рыбки", которого расстреляли в Киеве за 5 лет до убийства "Звонаря". Игоря Звонникова убили изысканно, взорвав в лифте, когда тот в сопровождении охраны приехал домой отобедать. Киллеров, действовавших дистанционно, поймали - редкий случай при убийстве уголовных персонажей. О повадках Звонаря в уголовном и милицейском мире отзывались нелицеприятно. Но как же следовало вести себя при жизни, чтобы даже после смерти лежать за решеткой! Может и правду говорят блатные: "Бог не фраер, он все видит..."

Если встретите на Байковом кладбище вот такой вот странный склепик - не пугайтесь. Здесь упокоился Игорь Звонников, он же - "Звонарь", "Звоня", а также его отец, переживший сына на 10 лет. "Звонарь" был бригадиром "Рыбки", которого расстреляли в Киеве за 5 лет до убийства "Звонаря". Игоря Звонникова убили изысканно, взорвав в лифте, когда тот в сопровождении охраны приехал домой отобедать. Киллеров, действовавших дистанционно, поймали - редкий случай при убийстве уголовных персонажей. О повадках Звонаря в уголовном и милицейском мире отзывались нелицеприятно. Но как же следовало вести себя при жизни, чтобы даже после смерти лежать за решеткой! Может и правду говорят блатные: "Бог не фраер, он все видит..."