Кличко отчитался по Шулявскому мосту

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«Ба, так это же наша куртка!», воскликнули специалисты одежной компании Weatherproof, тщательно рассмотрев фотографию Барака Обамы, сделанную фотокором Associated Press во время ноябрьского визита американского президента в Китай. И вот, на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился большой рекламный плакат с фотографией Обамы у Великой китайской стены и рекламным слоганом A Leader in Style. Говорят, Белый дом в шоке никто не давал компании право использовать образ президента в своей рекламе. Посмотрим, чем закончится эта история. Президент компании Weatherproof Фредди Столмак вскоре заявил, что в связи с резким протестом администрации Обамы, компания уберет рекламный плакат в течение двух недель.