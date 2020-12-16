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Кличко отчитался по Шулявскому мосту

16 декабря 2020 | 12:48

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На Шулявском путепроводе в Киеве демонтировали шесть опор Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко, передает «Деловая Столица».


Напомним, 15 декабря на Шулявском мосту, который был отремонтирован в 2019 году, упало три фонарных столба.

"Специалисты обследовали все опоры освещения. Те, которые вызывали сомнения в надежности укрепления, — демонтировали. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор. И оперативно установит столбы с усилением несущей конструкции. Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, осуществит все работы за свой счет!" — написал Кличко 16 декабря.

"Также «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений», как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян", — добавил он.



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