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В Киеве полицейские устроили сафари на водителя, ранили его в голову

23 декабря 2020 | 11:19

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В Киеве патрульным пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать вооруженного водителя, который проигнорировал требование остановиться и, пытаясь скрыться, совершил несколько ДТП, а также таранил автомобиль правоохранителей. Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, инцидент произошел на площади Тараса Шевченко в ночь на 23 декабря.


Отмечается, что около полуночи правоохранители, патрулируя Оболонский район, оформляли протокол по факту нетрезвого вождения и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.

"В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, увеличив скорость, уехал. Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, и продолжил движение", - говорится в сообщении.

По словам полицейских, что во время движения водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать требования патрульных остановиться.

На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако водителя это не остановило – он пытался наехать на полицейского и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.

Полицейский в свою очередь применил табельное оружие и совершил несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai, после чего водитель остановился.

"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение", - добавили правоохранители.

Патрульные оказали водителю первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Водитель был госпитализирован и прооперирован. Из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".

Также во время осмотра его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкоподобным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.



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