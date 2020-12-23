В Киеве полицейские устроили сафари на водителя, ранили его в голову

23 декабря 2020 | 11:19

В Киеве патрульным пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать вооруженного водителя, который проигнорировал требование остановиться и, пытаясь скрыться, совершил несколько ДТП, а также таранил автомобиль правоохранителей. Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, инцидент произошел на площади Тараса Шевченко в ночь на 23 декабря.

Отмечается, что около полуночи правоохранители, патрулируя Оболонский район, оформляли протокол по факту нетрезвого вождения и останавливали транспортные средства для привлечения свидетелей во время процедуры оформления.



"В это время мимо проезжал автомобиль Hyundai, инспектор подал ему требование об остановке с помощью жезла, однако водитель его проигнорировал, и, увеличив скорость, уехал. Инспекторы отреагировали на правонарушение и, включив синие и красные проблесковые маячки, подали сигнал об остановке. Но водитель транспортного средства не отреагировал на законные требования патрульных, и продолжил движение", - говорится в сообщении.



По словам полицейских, что во время движения водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, протаранил другое транспортное средство и продолжал игнорировать требования патрульных остановиться.



На проспекте Правды один из экипажей патрульных заблокировал движение Hyundai, однако водителя это не остановило – он пытался наехать на полицейского и протаранил служебный автомобиль Toyota Prius.



Полицейский в свою очередь применил табельное оружие и совершил несколько выстрелов в направлении автомобиля Hyundai, после чего водитель остановился.



"Полицейские подбежали к водителю и обнаружили у него ранение, также в салоне авто, предварительно, было устройство для отстрела резиновых пуль. Затвор был отведен в крайнее заднее положение", - добавили правоохранители.



Патрульные оказали водителю первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Водитель был госпитализирован и прооперирован. Из его головы врачи достали резиновую пулю от "травматического пистолета".



Также во время осмотра его вещей был обнаружен пакетик с белым порошкоподобным веществом, похожим на наркотическое. Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.