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Как будут меняться минимальная зарплата, пенсии и соцвыплаты в 2021
23 декабря 2020 | 11:35
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Верховная Рада 15 декабря приняла закон о государственном бюджете на 2021 год.
Так, согласно принятому закону, на следующий год запланировано несколько повышений прожиточного минимума и минимальной зарплаты.
Предусматривается, что в 2021 году прожиточный минимум с 1 января составит 2 189 гривен, с 1 июля – 2 294 гривны, а с 1 декабря - 2 393 гривны.
Для основных социальных и демографических групп населения: детей в возрасте до 6 лет с 1 января 2021 года – 1 921 гривна, с 1 июля – 2 013 гривен, с 1 декабря – 2 100 гривен; детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января 2021 года – 2 395 гривен, с 1 июля – 2 510 гривен, с 1 декабря – 2 618 гривен; трудоспособных лиц с 1 января 2021 года – 2 270 гривен, с 1 июля - 2 379 гривен, с 1 декабря - 2 481 гривна; лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2021 года - 1 769 гривен, с 1 июля - 1 854 гривны, с 1 декабря - 1 934 гривны.
Что же касается минимальной зарплаты, то в следующем году она будет повышена 2 раза.
С 1 января минимальная зарплата будет повышена до 6 тыс. гривен с нынешних 5 тыс. гривен.
В почасовом размере она составит 36,11 гривны.
Изначально предполагалось, что второй раз минималка будет повышена с 1 июля.
Однако в ходе доработки госбюджета было решено повысить ее с 1 декабря до 6,5 тыс. гривен.
В связи с ростом минималки единый социальный взнос для физлиц предпринимателей также вырастет с начала года - с 1 100 гривен до 1 320 гривен в месяц, а с декабря 2021 года - до 1 430 гривен.
Кроме этого, с нового года для ФЛП установят новые лимиты по объемам дохода, которые теперь привязаны будут к минимальным зарплатам:
- I группа - 167 размеров минимальной заработной платы (1 002 000 гривен).
- II группа - 834 размеры минимальной заработной платы (5 004 000 гривен).
- III группа - 1167 размеров минимальной заработной платы (7 002 000 гривен).
Вместе с тем введение РРО для ФЛП отсрочили до 2022 года.
С ростом минималки также запланирован и рост пенсий в следующем году.
Планируется, что 1 января пенсии вырастут на 300 гривен - с 2 100 гривен до 2 400 гривен для тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для мужчин и 25 лет - для женщин.
С 1 марта запланирована индексация пенсий на 11%, а с апреля - автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом размера зарплаты и приобретенного стажа.
С июля 2021 года запланированы доплаты пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет по 400 гривен.
При этом пенсионеры старше 80 лет будут получать доплаты в 600 гривен, а размер минимальной пенсии для них составит 2 600 гривен.
С ростом той же минималки с декабря вырастет на 80 гривен минимальная пенсия до 1 934 гривен.
Укрновыны
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