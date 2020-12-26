Музейний геноцид заплановано

26 декабря 2020 | 09:08 , Віктор Тригуб, редактор журналу “Музеї України”

Как децентрализация и укрупнение районов хоронит малые музеи.

Злочинна адміністративна реформа.

Раніше в Україні були такі адміністративно-територіальні одиниці: АР Крим, 24 області, Київ та Севастополь, у складі яких нараховується 490 районів, 461 місто (з них 187 — міста спец. статусу, республіканського, обласного значення), 108 районів у містах, 883 селища міського типу, 28131 сільський населений пункт.

Замість 490 районів було створено 136. У середньому у складі кожної області стало по 3-8 районів.

Загалом заплановано і затверджено створення 1 470 окремих територіальних громад. Раніше було 10278 сільських рад…

Все було просто і зрозуміло.

Кожне село мало власну сільраду, яка обстоювала інтереси громади.

В районі було 30-40 сільрад. Відповідно бюджетів, які дбали про ФАП, школу, клуб, бібліотеку, дитсадок, школу мистецтв, гуртки…

Все це місцеве народовладдя знищено.Ким і чому? На догоду кому?

Нині в районі є блок з кількох ОТГ. Вся увага “столичному” селу. Інші – хутора без прав.

В кінці року пишуться бюджети. І це катастрофа!

Місцеві феодали скорочують все в “хуторах”!

Більше того, укрупнили райони.

Розвиватимуть лише “столичні” райцентри! Все інше – депресивні безправні хутори!

Бюджети порожні. Все скорочується і нищиться.

Колишні більш-менш облаштовані райцентри – просто васали! Вся інфраструктура буде розгромлена! З районними музеями можна прощатися…

Як і з іншими закладами культури, освіти, соціальної сфери…

Прощання з маленькими музеями

Маємо 500 Національних, обласних, міських, районних музеїв – система Мінкульту. 3500 музеїв – система Міносвіти – школи і т.д. Десь 50 музеїв у Міноборони. Купа відомчих і приватних…

Районних музеїв біля 400. Було 490 районів залишилось 136.

Логіку місцевих феодалів з ОТГ і нових районів розумієте?

Фінансування для малих музеїв не буде однозначно! Це вже зрозуміло.

Десь 300 музеїв буде ліквідовано. За оціночними судженнями…

Крім приміщень, там ще ФОНДИ! Безцінні скарби українського народу! Від картин до скіфського золота…

В музеях багато чого є…

Повірте, все розграбують, якщо все те віддати напівграмотним феодальним заочникам сільгосптехнікумів… А правлять нині вони…

Негайно потрібен Закон про недоторканість Музеїв!

І врешті, створити повноцінний Держкоммузей, який би здійснював жорсткі контролюючі функції.

Не розумію, чому про це повинен думати я – безробітний журналіст, до якого звертаються музейники, а не влада?

Де Мінкульт з 12 мільярдним бюджетом? Адже, гроші є, їх просто крадуть…

І є жадібні тупуваті чиновники… Без функції стратегічного мислення.

Волинська облрада ВБИВАЄ ВОЛИНСЬКИЙ СКАНСЕН!

Всі мовчать!

Вже кілька місяців журнал “Музеї України”, спільно з музейниками, веде запеклу боротьбу з Волинською облрадою, яка просто не виділила Волинському скансену заплановані бюджетні кошти! Люди без заробітної плати! Скрізь борги…

Обрали нових депутатів. Ці ні боргів не гасять, ні фінансувати музей у наступному році не хочуть!

Хоча весь бюджет музею на рік – 500 тисяч грн! На 12 співробітників! А це зарплата лише одного чинуші з облради!

Духовність вищого рівня.

Музей історії сільського господарства Волині пише відкритого листа:

Як мені повідомив Дмитрук В., (заст.нач.управління культури), уже після роботи відбулося , майже таємне, засідання Постійної комісії з бюджету і фінансів Волинської обласної ради. Начальницю по культурі повідомили лише за годину. Рішення прийняли як у сталінські часи. Швидко і лаконічно: “Грошей не має і не буде. Трохи є, але тільки для нас!”.

Не погодили Довідку ні на цей рік (110тис.грн), ні на наступний рік. 00.

Не дали коштів ні нам, ні бібліотекам на передплату газет. А нам на покриття заборгованності за 2 місяці.

Не знаю, що й казати працівникам, які ще залишились і працюють на пів-ставки. Бо вони надіються і чекають, як діти перед Н.Р.

Завтра піду ще до Голови облради Недопада Г.В. з яким розмовляв минулого тижня, який обіцяв підтримати культуру і Музей зокрема…

Ніколи не думав, що через 40 років моєї фанатичної роботи над створенням Музею, т.зв.”укр.демократи”, які становлять більшість у Волинській обласній раді із філософською назвою “За майбутнє”, мені піднесуть такий подарунок.

А якщо подумати, то де ж найдуться гроші, коли лише одному чиновнику – керуючому справами Волинської обласної ради, виплачують зарплату, як на весь наш музей у складі 12 чоловік. За минулий рік, як видно з його Декларації про доходи, він отримав понад 519 тисяч гривень заробітної платні. А в цьому році, мабуть, і того більше, адже нарахують ще й відсотки інфляції і т.п.

Прийшли люди, хоч і з вищою освітою, а душа не має і початкової.

“O TEMPORE, O MORES!”- (О часи, о звичаї!).

Нас чекає феодальне майбутнє…

"Музеи Украины"

