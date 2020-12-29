В Минобразе объявили мегареформу

29 декабря 2020 | 10:00

Министр образования Украины Шкарлет – о внесении изменений в учебники «для достижения гендерного равенства»: Они предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам. Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин.