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В Минобразе объявили мегареформу
29 декабря 2020 | 10:00
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Министр образования Украины Шкарлет – о внесении изменений в учебники «для достижения гендерного равенства»: Они предполагают анализ существующих учебных материалов на предмет дискриминации по различным признакам. Например, "мама мыла раму" – может и папа раму мыть. Здесь речь идет о стереотипных ролях мужчины и женщины в обществе и семье. Мол, за женщиной – дом, кухня, церковь. Так не будет. Равные возможности для мужчин и женщин.
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