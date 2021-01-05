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Вакцина против пандемии: от всемирного ажиотажа до массового сожжения
05 января 2021 | 08:25 , Сергей Дибров
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11 июня 2009
Заявление для прессы Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чен
28 августа 2009
Когда ожидается поступление новой вакцины H1N1-2009?
4 сентября 2009
Американские ученые разрабатывают совершенно новую вакцину, однако потребуется время на разработку и ее производство в количествах, способных удовлетворить огромный спрос.
08.09.2009
Департамент регуляторной политики в сфере оборота лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения Украины по состоянию на 2 сентября 2009 года не получал регистрационные материалы для медицинского иммунобиологического препарата вакцины против гриппа А (H1N1) Sinovac Biotech. Ведомство также не получало материалы относительно проведения клинических испытаний этой вакцины.
19 октября 2009
Как сообщает в понедельник, 19 октября, агентство dpa, речь идет о том, что для прививок членов правительства, сотрудников министерств и чиновников федерального уровня предполагается использовать иную, более эффективную и лучше переносимую организмом вакцину, чем та, которая предназначается для всех остальных граждан.
30 октября 2009 г.
Результаты проведенных до настоящего времени исследований свидетельствуют о том, что пандемические вакцины так же безопасны, как и вакцины против сезонного гриппа. Замеченные до сих пор побочные эффекты – такие же, как и при применении вакцин против сезонного гриппа.
30 октября 2009
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко закрыла все учебные заведения, кинотеатры и запретила общественные собрания людей по всей стране на три недели, сославшись на эпидемию свиного гриппа.
6 ноября 2009
Чиновники и медики видят выход из сложившейся ситуации в массовой иммунизации населения. Это единственная мера, которая, по их мнению, поможет остановить высокие темпы распространения инфекции. По расчетам Минздрава, чтобы достичь положительного эффекта, необходимо сделать прививки 12 миллионам человек. Но с таким подходом согласны не все.
9 листопада 2009
Мы готовы предоставить все возможности, чтобы такая вакцина появилась в Украине. Но надо понимать, что ее не будет в объеме достаточном для всех, поэтому надо определиться с приоритетами и начинать с группы риска.
10 ноября 2009
Вчера, 9 ноября, состоялись встречи представителей миссии Всемирной организации здравоохранения с президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко.
11.11.2009
Глава Постоянного комитета по вакцинации (Stiko) Фридрих Хофман (Friedrich Hofmann) подверг резкой критике немецких медиков, до сих пор не сделавших прививки от гриппа A(H1N1). По мнению профессора Вуппертальского университета, это — проявление безответственности. По данным Хофмана, на настоящий момент лишь 25 процентов медицинского персонала клиник и больниц в Германии сделали прививку от гриппозных заболеваний и, в частности, от A(H1N1).
В ответ на критику препарата Pandemrix, предназначенного для вакцинации от свиного гриппа широких слоев населения ФРГ и воздействие которого на организм пока не изучено до конца, профессор указал, что эта вакцина наиболее эффективна в отношении возможных мутаций вируса гриппа A(H1N1). Хофман также выразил возмущение тем, что достаточное количество порций вакцины для населения Германии будет произведено лишь к концу нынешнего месяца.
12 листопада 2009
Мухарская уточнила, что на сегодняшний день в мире есть определенный дефицит вакцины как против пандемического, так и против сезонного гриппа, поскольку спрос на нее значительно вырос после объявления ВОЗ о пандемии.
20 ноября 2009
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в обнародованном в пятницу, 20 ноября, докладе сообщила, что прививка от вируса A(H1N1) не может являться причиной летального исхода. ВОЗ изучила более 40 случаев, зарегистрированных в шести странах, когда люди умирали вскоре после вакцинации, пишет агентство Reuters.
24 ноября 2009
Представители Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения считают, что Украина на политическом уровне должна принять решение о проведении вакцинации против калифорнийского гриппа или отказе от нее.
26 ноября 2009
Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 миллионов доз пандемической вакцины, которая позволит сделать прививку около 10% населения.
8 грудня 2009, 12:25
К таким мерам немецкие власти вынуждены прибегнуть, поскольку немцы делают прививки пассивнее, чем ожидалось. Количество вакцинированных от пандемического гриппа граждан в Германии составляет всего 5%.
Госсекретарь министерства здравоохранения Тюрингии Гартмут Шуберт отметил, что появилась мысль уступить 2 миллиона доз вакцины Украине, которая «заверила свой интерес к ее покупке». Вакцина может быть предоставлена украинцам и бесплатно, в рамках гуманитарной помощи.
30 грудня 2009
Uоловний санітарний лікар Олександр Біловол повідомив, що на сьогодні в шести країнах світу проводиться вакцинація проти грипу А/Н1N1, однак є смертельні випадки внаслідок такої вакцинації в Данії і Швеції, тому необхідно провести медичні дослідження.
Міністр закордонних справ Петро Порошенко наголосив, що на сьогодні немає об’єктивної інформації щодо проведення ефективної вакцинації проти грипу А/Н1N1.
28/02/2010
5 января в Совете Европы прошли первые слушания на тему «Помогала ли Всемирная организация здравоохранения заработать миллиарды евро фармацевтам?»
04.03.2010
В Германии четыре человека, заболевшие после вакцинации против гриппа А(H1N1), подали в суд заявления на возмещение им ущерба. […]
Совокупные затраты всех федеральных земель ФРГ на закупку оказавшейся в итоге невостребованной вакцины против гриппа составили 27, 6 миллиона евро. Самый низкий уровень вакцинации населения — 3, 5 процента — был отмечен в Баден-Вюртемберге, а самый высокий — 10 процентов — в Саксонии и Саксонии-Анхальт.
07.06.2010
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по здравоохранению опубликовала доклад об эпидемии так называемого «свиного гриппа», или гриппа H1N1.
Вывод парламентариев – скандальный: «По вине Всемирной организации здравоохранения, правительств стран континента и учреждений Евросоюза имела место растрата государственных средств, а населению внушались необоснованные страхи». Миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела ограниченный масштаб.
10.08.2010 17:48
Пандемия свиного гриппа A/H1N1 официально завершилась, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.
Ранее Associated Press передавало, что в начале июля в США были уничтожены миллионы вакцин против вируса А/H1N1 на сумму около $260 млн. На такие меры властям пришлось пойти из-за того, что срок годности партии препарата истек 30 июня. Всего более 43% запасов вакцин в США останутся неиспользованными.
10.08.2010
Осенью 2009 года стартовала вакцинация, которую осуждали многие специалисты. Вакцина провоцировала серьезные побочные явления из-за содержащихся в ней усилителей, что вызывало недоверие граждан. Вакцина, которой прививали солдат бундесвера и чиновников, усилителей не содержала, что порождало еще больше споров и дискуссий.
01-02-2011
Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии 1 февраля 2011 г. опубликовал заявление с указанием на повышенный риск нарколепсии, наблюдаемой среди детей и подростков после прививки вакциной Pandemrix® – адъювантной вакциной против пандемического гриппа A(H1N1) — 2009, производимой компанией GlaxoSmithKline.
8 февраля 2011
На сегодняшний день уже 12 стран мира сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о случаях нарколепсии у детей после прививки от сезонного гриппа.
21-07-2011
21 июля 2011 г. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) выпустило пресс-релиз с рекомендацией не прививать вакциной Pandemrix® людей моложе 20 лет, поскольку были отмечены случаи нарколепсии у детей и подростков в возрасте 4 – 19 лет после ее применения.
30 листопада 2011
В 2009 году федеральные земли приобрели 34 миллиона упаковок с вакциной против «свиного гриппа».
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