Вакцина против пандемии: от всемирного ажиотажа до массового сожжения

05 января 2021 | 08:25 , Сергей Дибров

11 июня 2009

ВОЗ: Мир в начале пандемии гриппа 2009 года

Заявление для прессы Генерального директора ВОЗ д-ра Маргарет Чен

Имеющиеся фактические данные и их оценки, сделанные этими экспертами, указывают на то, что научно-обоснованные критерии свидетельствуют о наступлении пандемии гриппа.

Поэтому, я решила поднять уровень предупреждения о пандемии гриппа с фазы 5 до фазы 6.

Сейчас мир находится в начале пандемии гриппа 2009 года.

28 августа 2009

CDC: Вакцина против гриппа H1N1-2009

Когда ожидается поступление новой вакцины H1N1-2009?

Предполагается, что вакцина H1N1-2009 поступит осенью этого года.

4 сентября 2009

BBC: Свиной грипп в вопросах и ответах

Американские ученые разрабатывают совершенно новую вакцину, однако потребуется время на разработку и ее производство в количествах, способных удовлетворить огромный спрос.

В США в 1976 году использовалась вакцина для защиты людей от разновидности свиного гриппа.

Однако она имела серьезные побочные эффекты, в том числе — синдром Гийена-Барре (в 500 случаях). От вакцины погибло больше людей, чем от самого гриппа.

08.09.2009

Украина не испытывала вакцину против гриппа А (H1N1)

Департамент регуляторной политики в сфере оборота лекарственных средств и продукции в системе здравоохранения Украины по состоянию на 2 сентября 2009 года не получал регистрационные материалы для медицинского иммунобиологического препарата вакцины против гриппа А (H1N1) Sinovac Biotech. Ведомство также не получало материалы относительно проведения клинических испытаний этой вакцины.

19 октября 2009

DW: Правительство Германии критикуют за прививки «второго класса»

Как сообщает в понедельник, 19 октября, агентство dpa, речь идет о том, что для прививок членов правительства, сотрудников министерств и чиновников федерального уровня предполагается использовать иную, более эффективную и лучше переносимую организмом вакцину, чем та, которая предназначается для всех остальных граждан.

30 октября 2009 г.

ВОЗ: Безопасность пандемических вакцин (H1N1) − 2009

Результаты проведенных до настоящего времени исследований свидетельствуют о том, что пандемические вакцины так же безопасны, как и вакцины против сезонного гриппа. Замеченные до сих пор побочные эффекты – такие же, как и при применении вакцин против сезонного гриппа.

30 октября 2009

BBC: Украина закрыла учебные заведения из-за свиного гриппа

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко закрыла все учебные заведения, кинотеатры и запретила общественные собрания людей по всей стране на три недели, сославшись на эпидемию свиного гриппа.

6 ноября 2009

Медики настаивают на массовой иммунизации

Чиновники и медики видят выход из сложившейся ситуации в массовой иммунизации населения. Это единственная мера, которая, по их мнению, поможет остановить высокие темпы распространения инфекции. По расчетам Минздрава, чтобы достичь положительного эффекта, необходимо сделать прививки 12 миллионам человек. Но с таким подходом согласны не все.

9 листопада 2009

ВОЗ рекомендует вакцинировать украинцев от гриппа

Мы готовы предоставить все возможности, чтобы такая вакцина появилась в Украине. Но надо понимать, что ее не будет в объеме достаточном для всех, поэтому надо определиться с приоритетами и начинать с группы риска.

Вакцина против гриппа А/Н1N1 появится в Украине в конце года.

10 ноября 2009

В стране пройдет вакцинация от гриппа

Вчера, 9 ноября, состоялись встречи представителей миссии Всемирной организации здравоохранения с президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко.

Заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец сообщил, что для вакцинации «групп риска» потребуется 6-7 миллионов доз вакцины. При этом Лазоришинец заявил, что привить необходимо 25-30% населения, «чтобы проявился коллективный иммунитет».

В поддержку массовой вакцинации выступил и президент Виктор Ющенко… «Бороться с пандемией гриппа можно только с помощью вакцинации. Сейчас требуется решение главного санитарного врача»

11.11.2009

DW: Глава немецкой комиссии по вакцинации критикует врачей

Глава Постоянного комитета по вакцинации (Stiko) Фридрих Хофман (Friedrich Hofmann) подверг резкой критике немецких медиков, до сих пор не сделавших прививки от гриппа A(H1N1). По мнению профессора Вуппертальского университета, это — проявление безответственности. По данным Хофмана, на настоящий момент лишь 25 процентов медицинского персонала клиник и больниц в Германии сделали прививку от гриппозных заболеваний и, в частности, от A(H1N1).

В ответ на критику препарата Pandemrix, предназначенного для вакцинации от свиного гриппа широких слоев населения ФРГ и воздействие которого на организм пока не изучено до конца, профессор указал, что эта вакцина наиболее эффективна в отношении возможных мутаций вируса гриппа A(H1N1). Хофман также выразил возмущение тем, что достаточное количество порций вакцины для населения Германии будет произведено лишь к концу нынешнего месяца.

12 листопада 2009

Вакцина против гриппа А/Н1N1 появится в Украине в конце года

Мухарская уточнила, что на сегодняшний день в мире есть определенный дефицит вакцины как против пандемического, так и против сезонного гриппа, поскольку спрос на нее значительно вырос после объявления ВОЗ о пандемии.

20 ноября 2009

ВОЗ: прививка от свиного гриппа не может быть причиной смерти

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в обнародованном в пятницу, 20 ноября, докладе сообщила, что прививка от вируса A(H1N1) не может являться причиной летального исхода. ВОЗ изучила более 40 случаев, зарегистрированных в шести странах, когда люди умирали вскоре после вакцинации, пишет агентство Reuters.

24 ноября 2009

ВОЗ требует, чтобы Украина наконец определилась с прививками от A/H1N1

Представители Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения считают, что Украина на политическом уровне должна принять решение о проведении вакцинации против калифорнийского гриппа или отказе от нее.

26 ноября 2009

ВОЗ не говорит, какую вакцину против A/H1N1 будут применять в Украине

Всемирная организация здравоохранения готова предоставить Украине в виде гуманитарной помощи 5 миллионов доз пандемической вакцины, которая позволит сделать прививку около 10% населения.

8 грудня 2009, 12:25

Германия планирует поделиться вакциной от «свиного гриппа» с Украиной

К таким мерам немецкие власти вынуждены прибегнуть, поскольку немцы делают прививки пассивнее, чем ожидалось. Количество вакцинированных от пандемического гриппа граждан в Германии составляет всего 5%.

Госсекретарь министерства здравоохранения Тюрингии Гартмут Шуберт отметил, что появилась мысль уступить 2 миллиона доз вакцины Украине, которая «заверила свой интерес к ее покупке». Вакцина может быть предоставлена украинцам и бесплатно, в рамках гуманитарной помощи.

30 грудня 2009

МОЗ вивчає доцiльнiсть вакцинацiї українцiв проти грипу A/H1N1

Uоловний санітарний лікар Олександр Біловол повідомив, що на сьогодні в шести країнах світу проводиться вакцинація проти грипу А/Н1N1, однак є смертельні випадки внаслідок такої вакцинації в Данії і Швеції, тому необхідно провести медичні дослідження.

Міністр закордонних справ Петро Порошенко наголосив, що на сьогодні немає об’єктивної інформації щодо проведення ефективної вакцинації проти грипу А/Н1N1.

28/02/2010

Фармацевты обманули мир?

5 января в Совете Европы прошли первые слушания на тему «Помогала ли Всемирная организация здравоохранения заработать миллиарды евро фармацевтам?»

04.03.2010

DW: Германия: заболевшие после прививки от ''свиного гриппа'' требуют компенсаций

В Германии четыре человека, заболевшие после вакцинации против гриппа А(H1N1), подали в суд заявления на возмещение им ущерба. […]

Совокупные затраты всех федеральных земель ФРГ на закупку оказавшейся в итоге невостребованной вакцины против гриппа составили 27, 6 миллиона евро. Самый низкий уровень вакцинации населения — 3, 5 процента — был отмечен в Баден-Вюртемберге, а самый высокий — 10 процентов — в Саксонии и Саксонии-Анхальт.

07.06.2010

Пандемии свиного гриппа H1N1 — не было

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по здравоохранению опубликовала доклад об эпидемии так называемого «свиного гриппа», или гриппа H1N1.

Вывод парламентариев – скандальный: «По вине Всемирной организации здравоохранения, правительств стран континента и учреждений Евросоюза имела место растрата государственных средств, а населению внушались необоснованные страхи». Миллионы упаковок закупленной вакцины не были использованы, так как эпидемия имела ограниченный масштаб.

10.08.2010 17:48

ВОЗ: пандемия свиного гриппа завершилась

Пандемия свиного гриппа A/H1N1 официально завершилась, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.

Ранее Associated Press передавало, что в начале июля в США были уничтожены миллионы вакцин против вируса А/H1N1 на сумму около $260 млн. На такие меры властям пришлось пойти из-за того, что срок годности партии препарата истек 30 июня. Всего более 43% запасов вакцин в США останутся неиспользованными.

10.08.2010

ВОЗ: Свиной грипп официально закончился

Осенью 2009 года стартовала вакцинация, которую осуждали многие специалисты. Вакцина провоцировала серьезные побочные явления из-за содержащихся в ней усилителей, что вызывало недоверие граждан. Вакцина, которой прививали солдат бундесвера и чиновников, усилителей не содержала, что порождало еще больше споров и дискуссий.

01-02-2011

ВОЗ: Вакцина Pandemrix® и повышенный риск нарколепсии

Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения Финляндии 1 февраля 2011 г. опубликовал заявление с указанием на повышенный риск нарколепсии, наблюдаемой среди детей и подростков после прививки вакциной Pandemrix® – адъювантной вакциной против пандемического гриппа A(H1N1) — 2009, производимой компанией GlaxoSmithKline.

8 февраля 2011

ООН: 12 стран сообщили ВОЗ о случаях нарколепсии у детей после прививки от сезонного гриппа

На сегодняшний день уже 12 стран мира сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о случаях нарколепсии у детей после прививки от сезонного гриппа.

Это нарушение стало проявляться у детей и подростков в возрасте от 4 до 19 лет после прививки вакциной Pandemrix– вакциной против пандемического гриппа A(H1N1), производимой компанией GlaxoSmithKline.

О побочных эффектах от этой прививки сообщили 12 стран. Больше всего таких случаев зарегистрировано в трех странах Европы — Финляндии, Швеции и Исландии.

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин продолжает расследовать все эти случаи, однако на нынешнем этапе было принято решение не отзывать вакцину с рынка.

21-07-2011

ВОЗ: Профиль безопасности вакцины Pandemrix пересмотрен в связи с сообщениями о случаях нарколепсии

21 июля 2011 г. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) выпустило пресс-релиз с рекомендацией не прививать вакциной Pandemrix® людей моложе 20 лет, поскольку были отмечены случаи нарколепсии у детей и подростков в возрасте 4 – 19 лет после ее применения.

30 листопада 2011

В Германии начали сжигать вакцины против «свиного гриппа»

В 2009 году федеральные земли приобрели 34 миллиона упаковок с вакциной против «свиного гриппа».

В итоге 28, 7 миллиона упаковок пролежали на складе два года, пока у них не истек срок годности. Ажиотаж вокруг вируса оказался не таким сильным, как ожидали власти, и население не торопилось делать прививки.

В общей сложности руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро.

"Думская"