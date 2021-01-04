ТЕМА

Биткоин рухнул

04 января 2021 | 15:19

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В понедельник, 4 января, биткоин после рекордного подорожания резко обвалился до $29 тысяч.


Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

За последние 24 часа стоимость первой криптовалюты обвалилась на 12,66%. При этом общая капитализация биткоина обвалилась до 543,45 миллиарда долларов.

На данный момент криптовалюта остановилась на отметке в 28 287 долларов США.

 



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