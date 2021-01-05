ФСБ уличили в отравлении еще трех оппозиционеров

05 января 2021 | 14:37

Журналист Христо Грозев (Bellingcat) выложил базу данных перемещений сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Навального — без аналитики и выводов.

Некоторые даты загадочно совпадают с покушениями на оппозиционно настроенных деятелей или их смерти. Например:



✈️ 22 июля 2014-1 августа 2014 — Спиридонов в Минеральных Водах

❗️ 1 августа 2014 — смерть журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Нальчике



✈️ 20-26 марта 2015 — Спиридонов во Владикавказе

❗️ 24 марта 2015 — смерть общественного деятеля Руслана Магомедрагимова в Каспийске



🚂 23 января 2017-8 февраля 2017 — три поездки Кривощекова в Киров

❗️ 2 февраля 2017 — отравление политика Владимира Кара-Мурзы младшего в Кирове