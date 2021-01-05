ТЕМА

ФСБ уличили в отравлении еще трех оппозиционеров

05 января 2021 | 14:37

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Журналист Христо Грозев (Bellingcat) выложил базу данных перемещений сотрудников ФСБ, которых считают причастными к отравлению Навального — без аналитики и выводов.


Некоторые даты загадочно совпадают с покушениями на оппозиционно настроенных деятелей или их смерти. Например:

✈️ 22 июля 2014-1 августа 2014 — Спиридонов в Минеральных Водах
❗️ 1 августа 2014 — смерть журналиста и правозащитника Тимура Куашева в Нальчике

✈️ 20-26 марта 2015 — Спиридонов во Владикавказе
❗️ 24 марта 2015 — смерть общественного деятеля Руслана Магомедрагимова в Каспийске

🚂 23 января 2017-8 февраля 2017 — три поездки Кривощекова в Киров
❗️ 2 февраля 2017 — отравление политика Владимира Кара-Мурзы младшего в Кирове



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

демократия по-московски
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100