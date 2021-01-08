ТЕМА

Владельцам “евроблях” начали отказывать в выплате страховки

08 января 2021 | 11:48

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Как передает УНИАН, об этом сообщается на странице “Водители Украины” в Facebook.


Отмечается, что страховые компании начали отказывать в выплате владельцам автомобилей на евро регистрации (даже с оригинальным поручением) за нанесенный ущерб своих клиентов.

В частности, согласно опубликованному ответу страховой, для решения спора от владельцев авто стали требовать предоставить документы из фискальной службы, а также официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля.



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