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У Дніпрі двох патрульних засудили на 7 років за хабар 2 тис. грн
08 января 2021 | 11:59
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Командира роти батальйону засудили до 7 років позбавлення волі, а поліцейського роти батальйону – до 6 років і 6 місяців позбавлення волі за те, що взяли у водія 2 тисячі гривень за не складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої Прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
У червні 2018 року, патрулюючи м. Дніпро разом з інспектором відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, обидва правоохоронці за нескладання постанови та протоколу про вчинення адміністративних правопорушень водієм зупиненого ними автомобіля одержали від нього неправомірну вигоду в сумі 2000 гривень. У подальшому для того, аби приховати свій злочин, поліцейські надали інспектору неправомірну вигоду в сумі 750 грн за неповідомлення керівництву Управління про факт виявлення та нефіксування вчинених водієм діянь, які містили ознаки адміністративних правопорушень.
Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпра визнав винними двох працівників Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою та у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України).
«Вироком суду колишньому командиру роти батальйону призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього належного йому майна. Поліцейського роти батальйону засуджено до 6 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, обох позбавлено спеціальних звань «лейтенант поліції» та «старший сержант поліції» відповідно»,–йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у судовому засіданні жоден з обвинувачених повністю свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав.
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