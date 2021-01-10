История болезни от министра Степанова

10 января 2021 | 08:48 , Олег Ельцов. ТЕМА

Министр здравоохранения набрал воздуха в легкие, не пораженные КОВИД и сделал сенсационное заявление. Оказывается, спад инфицирования в последние дни связан не с ослаблением коварного вируса, а с сокращением на 70% объемов тестирования граждан! Шок, трепет, научные светила схватились за головы: что делать, как реагировать на новые знания, открытые министром?!

Но, немного подумав, научные светила вдруг вспомнили, что о том же не первый месяц говорят обывателями – без медицинского образования и высоких должностей. Вся страна не первый месяц с трепетом наблюдает за скачками статистики и делает один незатейливый вывод: вся ваша статистика, все ваши многомиллионные тесты бессмысленны и яйца выеденного не стоят, зато стоят очень немалых денег.

Судите сами: никто никогда не проводил исследований какой процент из заболевших обращается в медучреждения и проходит процедуру тестирования. Да и точность самого тестирования драматически низка. Поэтому даже если бы вдруг все украинцы от пенсионера до милиционера прошли процедуру проверки, полученные цифры смело можно было бы делить на два (или умножать)… Вы бы стаи серьезно воспринимать такие цифры, если бы вам объяснили, откуда их взяли?

Но не взирая на эти очевидные выводы, все усилия украинской медицины вот уже девять месяцев направлены на одно: выявление носителей вируса. И все эти месяцы ежедневно из каждого утюга на нас обрушивают страшные многозначные цифры числа заболевших, строят красивые графики, делают далеко идущие выводы, направляют миллионные средства на героическую борьбу. То, что вся эта статистика не стоит и сотой доли тех средств, что потрачены на ее добывание, было очевидно с первых дней. Но до сих пор не ясно – зачем все это продолжается? Зачем людей денно и нощно стращают цифрами, не имеющими никакой связи с реальностью?

Последнее заявление министра Степанова – фактически явка с повинной. Ведь, если бы Минздрав играл по-честному, то в ежедневных КОВИД-отчетах следовало писать не «инфицировано», а «выявлено инфицированных из числа прошедших тестирование». А это, как заявляют в Одессе – две большие разницы. Исходя из открывшегося тайного знания следует сильно подкорректировать и прочие КОВИД-страшилки. Например – процент смертности от заболевших.

Вообще, со смертностью от КОВИД (казалось бы – труп не спрячешь, цифры не подправишь) тоже все не просто. Есть ли методики определения причин смерти среди больных, имевших целый букет заболеваний+КОВИД инфекцию? А если человек пережил незадолго до смерти два инфаркта, а подхватив вирус перенес третий: как врач будет диагностировать причину смерти?..

Единственно верной цифрой, хоть как-то отражающей проблему заболеваемости коронавирусом, представляется сравнение общей смертности в стране в 2019 и в 2020 годах. Никаких засух\массового голода\атак инопланетян\землетрясений за отчетный период не случилось. Таким образом, можно считать условия в 2019 и 2020 годах примерно равными. Соответственно, если пандемия и вправду имеет место быть, то резко подскочившая смертность от вируса явно будет видна в статистике смертности за 2020 год.

Но и тут нужно сделать оговорку. Говоря о том, что нет принципиальных изменений за прошедший год, способных заметно отразиться на смертности населения, автор серьезно упростил и даже исказил картину (а читатель этого и не заметил). Принципиальным изменением 2020 года стала … героическая борьба с КОВИД. И эта борьба породила очень неприятные последствия. А именно: массовая приостановка плановых операций, перепрофилирование больниц под инфекционные (что автоматически означает непредоставление медицинских услуг массе пациентов, которые нуждаются в такой помощи, не связанной с коронавирусом). Диабетчики, сердечники, почечники и прочие пациенты тоже нуждаются в медицинской помощи и тоже имеют привычку умирать, когда им своевременно не предоставляют медпомощь. Сколько из тех, что ее не дождались, могли бы еще пожить, но оказались на кладбищах? Вряд ли Минздрав ведет такую статистику. Но в общей статистике смертности по стране наверняка эта «поправка» будет значительной. И все дружно заявят: вот видите, что КОВИД беспощадный творит!

И не забудем о той самой незащищенной группе стариков и «хроников», которые по заверениям медиков являются основными жертвами коронавируса. Справедливости ради заметим: вот тут нам медики не врут. Люди в годах все как один имеют ослабленный иммунитет, как правило целый букет болезней и риск смерти у них выше. А теперь попробуем оказаться на их месте. Старый больной человек, зачастую с признаками деменции разной степени, закованный в четырех стенах недвижимо месяцами сидит перед телевизором, где по всем ста каналам ему ежечасно рассказывают про страшный вирус, про то, что он – главная цель этого вируса, что ему нужно безвылазно сидеть дома… Тут и здоровый человек с крепкой нервной системой начнет понемножку сходить с ума, что уж говорить про стариков: обострение хронических болезней на фоне нервного напряжения, повышение кровяного давления и пр. – вот главное следствие всех этих неподтвержденных, часто сознательно искаженных сведений про коронавирус. Скажите: как будем подсчитывать стариков, умерших в минувшем году не от вируса, а от коронатравли?.. И давайте отдельной графой сравним данные по суицидальникам: думаю статистика самоубийств, равно как и число фактов домашнего насилия резко взрастут

Хочется пожелать министру Степанову набраться смелости и издать грозный министерский указ, коим запретить распространение лживой статистики. А вот подготовить сравнительные цифры общей смертности в докоронавирусный и вирусный периоды будет не лишним. Когда увидим – тогда и станем пугаться. Но, боюсь, что пугаться будет нечего.