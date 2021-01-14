ВОЗ рассмотрит вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников

14 января 2021 | 12:18

Вопрос о введении паспортов вакцинации для путешественников находится на рассмотрении Всемирной организации здравоохранения. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ. Об этом заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш во время пресс-конференции.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявили в ВОЗ.

Напомним, ранее глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о необходимости иметь какие-то документы о людях, которые были вакцинированы против коронавируса.