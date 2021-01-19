ТЕМА

Полиция получила доступ к базе данных таможни и сможет штрафовать "евробляхеров", — СМИ

19 января 2021 | 09:10

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В то время, как правила растаможки "евроблях" хотят изменить, патрульные получили доступ к базе данных таможни и теперь могут увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах. Водителей "евроблях", которые нарушают украинское законодательство, будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.


Так, сообщается, что полиция получила доступ к таможенным базам и теперь на месте проверяет, кто завез в Украину машину и не нарушает ли она транзитный период.

Согласно ч. 8 ст. 121 КУоАП, водителя оштрафуют на 8500 грн, если:

  • он управляет транспортным средством с нарушением сроков его временного ввоза и/или перемещение в таможенном режиме транзита;
  • транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине,
  • транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита.

Также в случае повторения этих действий в течение года водителя оштрафуют на 17 тыс. грн, лишат водительских прав на год и платно конфискуют машину.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100