Полиция получила доступ к базе данных таможни и сможет штрафовать "евробляхеров", — СМИ

19 января 2021 | 09:10

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В то время, как правила растаможки "евроблях" хотят изменить, патрульные получили доступ к базе данных таможни и теперь могут увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах. Водителей "евроблях", которые нарушают украинское законодательство, будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.

Так, сообщается, что полиция получила доступ к таможенным базам и теперь на месте проверяет, кто завез в Украину машину и не нарушает ли она транзитный период. Согласно ч. 8 ст. 121 КУоАП, водителя оштрафуют на 8500 грн, если: он управляет транспортным средством с нарушением сроков его временного ввоза и/или перемещение в таможенном режиме транзита;

транспортное средство используется для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине,

транспортное средство передано во владение, пользование или распоряжение лицу, которое не ввозило его на таможенную территорию Украины или не помещало в таможенный режим транзита. Также в случае повторения этих действий в течение года водителя оштрафуют на 17 тыс. грн, лишат водительских прав на год и платно конфискуют машину.



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