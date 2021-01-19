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Полиция получила доступ к базе данных таможни и сможет штрафовать "евробляхеров", — СМИ
19 января 2021 | 09:10
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В то время, как правила растаможки "евроблях" хотят изменить, патрульные получили доступ к базе данных таможни и теперь могут увидеть, кто и когда ввез автомобиль на иностранных номерах. Водителей "евроблях", которые нарушают украинское законодательство, будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает Pavlovsky News на своей странице в Facebook.
Так, сообщается, что полиция получила доступ к таможенным базам и теперь на месте проверяет, кто завез в Украину машину и не нарушает ли она транзитный период.
Согласно ч. 8 ст. 121 КУоАП, водителя оштрафуют на 8500 грн, если:
Также в случае повторения этих действий в течение года водителя оштрафуют на 17 тыс. грн, лишат водительских прав на год и платно конфискуют машину.
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