Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в нем.

В сообщении приводится список онлайн казино и букмекерских контор, среди которых Favorit, PariMatch, Joykasino, Vulkan и другие.

Всего в списке 59 заблокированных сайтов. Суд обязал интернет-провайдеров заблокировать для пользователей к ним доступ.

В списке веб-ресурсов оказались: