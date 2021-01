Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор

21 января 2021 | 10:04

Просле того, как ранее правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт", Печерский районный суд Киева вынес решение запретить доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.

