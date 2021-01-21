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Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор

21 января 2021 | 10:04

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Просле того, как ранее правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт", Печерский районный суд Киева вынес решение запретить доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.


 

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в нем.

В сообщении приводится список онлайн казино и букмекерских контор, среди которых Favorit, PariMatch, Joykasino, Vulkan и другие.

Всего в списке 59 заблокированных сайтов. Суд обязал интернет-провайдеров заблокировать для пользователей к ним доступ.

В списке веб-ресурсов оказались:

  • https://skeletinfo.org/;
  • https://blackmark.club/;
  • http://dosye.com.ua/;
  • https://www.capital.ua/;
  • https://vgolos.info/;
  • vilkov.com;
  • obmen.tech;
  • belkapay.com;
  • teachmecash.com;
  • xlemon.biz;
  • https://smi.today;
  • https://ukr.fm;
  • https:// theworldnews.net
  • parimathc.com
  • lxslot.com
  • triumphcasino.com
  • favorit.com.ua
  • lxbetua.com
  • parimtach.com
  • finbet.bet
  • casino.flint.bet
  • bazabet.com.ua
  • vulkanstars.com
  • xcasino68.com
  • zolotoloto.com
  • nostalgycasino.com
  • vipnetgame.com
  • cosmolot.com.ua
  • eldorado24.com
  • goxbet.com
  • gmslots.com
  • slotclub.casino
  • kozakov.com.ua
  • casinomoney.com.ua
  • xcasino57.com
  • slotor.com
  • slotclub.casino
  • pmcasinowin.com
  • joykasino.net
  • gmsdeluxe.com
  • grand-casino.com
  • gruppirovka.casino
  • wulkan777.com
  • 777originals.com
  • bosscasino.com
  • admiral777.com
  • bitcoinplay.io
  • vulkan24club.com
  • vdeluxe.net
  • vulkanslot.com
  • vulkanroyal.com
  • elslots.com
  • slotoking.com
  • crystalslot.com
  • maxbetslots.com
  • nikebets.com
  • oligarhcasino.com
  • pointloto.com
  • slotozal.com
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комментарии [1]

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