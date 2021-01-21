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Суд заблокировал доступ к сайтам онлайн-казино и букмекерских контор
21 января 2021 | 10:04
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Просле того, как ранее правоохранители провели обыски в букмекерской конторе "Фаворит спорт", Печерский районный суд Киева вынес решение запретить доступ к 60 сайтам букмекерских контор и онлайн-казино. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передают Українськi Новини.
"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании следующих веб-ресурсов", - сказано в нем.
В сообщении приводится список онлайн казино и букмекерских контор, среди которых Favorit, PariMatch, Joykasino, Vulkan и другие.
Всего в списке 59 заблокированных сайтов. Суд обязал интернет-провайдеров заблокировать для пользователей к ним доступ.
В списке веб-ресурсов оказались:
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