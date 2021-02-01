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На Киевщине обнаружили СБУшно-полицейскую банду
01 февраля 2021 | 08:51
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В Киевской области, где несколько полицейских обвиняются в пытках, разоблачили банду, в которой состояли оперативники полиции. Ее организовал подполковник СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Установлено, что в банду входили 7 человек, двое из которых были оперативниками полиции. Бандиты похищали людей и требовали с их родственников выкуп, совершали разбойные нападения, применяли насилие. Целью нападений были деньги.
У каждого из членов банды были определенные функции в рамках изначально разработанной схемы работы.
Известно как минимум 11 преступлений, к которым причастны бандиты. Они нанесли убытки людям на 5 миллионов гривен.
Фигурантам предъявлены обвинения в бандитизме, незаконном лишении свободы или похищении людей, вымогательстве, разбое, незаконном поведении с оружием. Обвинительный акт направлен в суд.
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