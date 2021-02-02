ПРО МАСКИ И ДИКТАТУРУ

02 февраля 2021 | 12:53

С первого дня коронаистерии мучает вопрос: почему ношение масок в закрытых помещениях стало обязательным? Вот в прошлые годы при эпидемии гриппа, кому нравилось – одевали маски, кому плевать – ходили с босыми лицами, подставляли дыхательные пути коварному вирусу. Это логично, вам не кажется: не хочу болеть – ношу, готов переболеть, а может и умереть – маску долой! В чем проблема-то? Мое здоровье, моя жизнь – что хочу, то и делаю. В конце-концов, нигде еще не запретили алкоголь (всяческие ираны не в счет) и табак. Почему с прошлого года государство начало насильно проявлять обо мне заботу?

Все, что мне могут пояснить: никогда ж такого не было, пандемия чище испанки угрожает человечеству! Каждый безответственный гражданин, заболев, займет больничную койку того, кто носил маску и противогаз, держал дистанцию и мыл руки каждые пять минут. Во-первых, если гражданин не снимал маску и выполнял прочие рекомендации ВООЗ, то нечего ему болеть. Во-вторых, вероятнее всего эти рекомендации не очень эффективны, коль скоро болеют даже медики в скафандрах.

К тому же ни чьи места в больницах не заняты. Обратимся к данным Департамента охраны здоровья КГГА. В антиковидных больницах лишь первой очереди (вторую никто и не разворачивал) занято не более трети коек. На это замечание у запуганных до икоты граждан заготовлен веский аргумент: почему мы должны лечить безответственного гражданина? Медицина у нас не бесплатная. Конечно не бесплатная. Но я такой же плательщик налогов, как и граждане в масках – не за ваш счет буду лечиться. И повторю вопрос: почему в прошлые годы всех поголовно не заставляли носить маски и лечили каждого? Что принципиально изменилось кроме невиданной истерии?

Сейчас меня засыпят примерами про кума-свата-брата, который или помер или тяжко заболел. Что им ответить: сочуствую, бывает. И раньше случалось. Причем, первая статистика 2020 года показывает, что Армагедона не случилось, никакого драматичного скачка смертности в сравнении с прошлыми годами не случилось. Политики вместе с ВООЗ просто подыигрывали перепугу избирателей. Беспроигрышная тактика: если трупы по улицам не будут валяться – это благодаря титаническим усилиям власти, а если будут – значит власть не даром боролась с вирусом.

И еще на предмет масок, дистанции и грядущего массового вакцинирования со штампом в паспорте. Что там с Беларусью и Швецией: морги переполнены, трупы с улиц убрали?..

Мне кажется, после всего случившегося следует проводить не поголовную вакцинацию, а тотальное психиатрическое обследование населения с последующей агрессивной терапией. На нас испытали активные психологические мероприятия. Социальные психологи не даром едят свой хлеб: гуд джоб! По всему миру миллиарды людей практически добровольно ушли под домашний арест, начали выполнять безумные масочные ритуалы и отучились не только здороваться за руку, но и ходить в театры и кино, устраивать посиделки с родными и друзьями… Весь мир ходит в намордниках, а общество разделено на два противоборствущих лагеря: ковидников и антиковидников. Причем, первых – подавляющее большинство. Вот через них-то и можно продвигать дальнейшие ограничения с известным результатом. Не далек тот день, когда на смену невидимому убийственному вирусу в медиа и соцсети заползет новый не менее опасный враг. Не исключаю атаки инпланетян, мимикрировавших в образ человеческий…

Нашему новому высокопроизводительному и технологичному миру сытых беззаботных людей показалось слишком много свободы, демократии, прав личности. Вместо них нам подсовывают суррогаты вроде статуса человека, не определившегося со своим полом, вегана, борца с СО2, спасателя коал и исследователя плоской земли…

Возможно, успех всепланетарного эксперимента, который сегодня проводят – единственное спасение для человечества. В конце-концов, не важно, что происходит в действительности. Главное то, какова картина мира у вас в голове. А картина эта рисуется медиа и соцсетями. Вот с их посмощью через десяток годков всех и загонят в мир диктатуры: с виртуальной реальностью, всеобщим усредненным уровнем жизни – практически бесплатным кормом и развлечениями. Все дешевенькое, виртуальненькое, связанное с ограничением передвижений и запретом «неправильных» мыслей (пока обкатываем на блокировках страниц и групп в соцсетях). Никаких войн и концлагерей: сами как миленькие бежим в виртуальный Освенцим. Каждому, выполняющему карантинные требования – бесплатная маска 3Д-реальности с возможностью головокружительного путешествия не покидая дивана, привитым полагается женщина, раз в год – возможность офлл-лайн встречи с родственниками из соседнего села.

Думаете у автора горячечный бред? Вот победим коварный вирус и все вернется на свои места? Не вернется. Если не верите – просто ближайшие десяток лет посвятите усиленному просмотру сериалов (ведь вы любите это, правда?). А в 2030 выгляньте на улицу. Вы не узнаете наш дивный новый мир.