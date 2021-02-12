Чиновник Лещенко спрятал зарплату за "конфиденциальностью", которую журналист Лещенко победил в ЕСПЧ

12 февраля 2021 | 11:48

Информация о размере заработной платы в менеджменте 100% государственной акционерной компании "Укрзалізниця" члена наблюдательного совета Сергея Лещенко является конфиденциальной и не может быть предоставлена на запросы о доступе к публичной информации. Такой ответ на информационный запрос Українських Новин был получен из Департамента информационной политики госкомпании "Укрзалізниця".

При этом, в госкомпании проигнорировали требования Закона Украины "О доступе к публичной информации", ст. 13 которого указывает, что все вопросы предоставления доступа к информации регулируются исключительно этим законом, и действия противоречащих ему нормативных документов в этих вопросах не имеют силы. А ст. 6 прямо запрещает ограничивать доступ к информации про бюджеты и распоряжение госимуществом, к которому также относится установление размеров заработных плат в госкомпаниях.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января 2021 года поставил точку в популярной практике украинских чиновников прятать данные о распоряжении госсредствами и госимуществом за формулировкой "конфиденциальная информация", решением по делу 14220/13 "Сергей Анатольевич Лещенко против Украины".

В истории, начало которой было положено в 2011 году, которая рассматривалась ЕСПЧ с 2013 года, информация о распоряжении госимуществом была объявлена "конфиденциальной" в интересах бывшего Президента Украины Виктора Януковича. А добивался правды в украинских судах, а затем в ЕСПЧ журналист, а позднее народный депутат Сергей Лещенко. Сегодня занимающий пост члена набсовета "Укрзалізниці".

В 2011 году Сергею Лещенко в ответ на информационный запрос отказались предоставлять данные о стоимости приобретения Виктором Януковичем государственной земли под "Межигорьем". В Вышгородской районной государственной администрации (РГА) назвали такую информацию "конфиденциальной", а попытки ее получения "вторжением в личную жизнь".

Сергей Лещенко не согласился с такой формулировкой, доказывая, что речь идет о распоряжении госимуществом, а сфера частной жизни политиков очевидно меньшая, чем у рядовых граждан. И с ним согласился ЕСПЧ.

"Это положение (ч. 5 ст. 6 Закона "О доступе к публичной информации"), учитывая его простой смысл, действительно исключает практически любые ограничения доступа к рассматриваемой информации. Вместо этого национальные власти и суды сослались на гораздо более общие положения внутреннего законодательства, касающиеся права на неприкосновенность частной жизни (см. пункты 10 и 14 выше). Не было приведено никаких объяснений того, почему применимы эти более общие положения, а не раздел 6 (5) Закона "О доступе к публичной информации", или почему они отменяют этот раздел", - указал ЕСПЧ в пункте 89 своего решения.

Сам Сергей Лещенко пока не обнародовал комментариев, будет ли он лично отстаивать публичность информации о своей заработной плате как высокопоставленного менеджера госкомпании и ставил ли он в известность коллег в компании о практике ЕСПЧ.