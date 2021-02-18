ТЕМА

СБУ проверяет канал "1+1"

18 февраля 2021 | 11:54

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние на информационную политику телеканала. Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.


По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.

"СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил Подоляк.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Jean-Francois Jonvelle
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100