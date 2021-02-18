|
В Украине ежемесячно будут повышаться цены билетов на поезда
18 февраля 2021 | 11:55
распечатать комментарии [0] добавить в
В Украине с весны начнут дорожать билеты на железнодорожные перевозки. Ежемесячно цены на билеты будут расти на 2%. Об этом в эфире "Украинского радио" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, подорожание начнется с марта-апреля и будет продолжаться ежемесячно до конца года.
"Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци", - заявил Криклий.
При этом министр отметил, что при покупке билетов заранее действует до 40% скидки.
также читайте
[18.02.2021]
[17.02.2021]
|
по теме
Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна
19. 02. 2021 | 14:51
Продолжающаяся сверхмягкая денежно-кредитная политика привела к созданию пузырей на финансовых рынках. Bank of America предупредил о возможной коррекции. Об этом сообщает Reuters.
Киев готовится к наводнению
19. 02. 2021 | 14:46
Столичная власть готовится к возможному наводнению, если после снегопадов в Киеве будет резкое потепление. В зоне такого подтопления могут быть объекты возле Днепра. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Зеленский возьмется за реформу судов
19. 02. 2021 | 10:34
Офис Президента заявил, что комиссия по вопросам правовой реформы при Президенте Владимире Зеленском, который считает, что реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно, соберется в ближайшее время.
Сын Кадырова стал президентом в 13 лет
19. 02. 2021 | 10:13
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Кадыров выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»