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Киев готовится к наводнению
19 февраля 2021 | 14:46
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Столичная власть готовится к возможному наводнению, если после снегопадов в Киеве будет резкое потепление. В зоне такого подтопления могут быть объекты возле Днепра. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет пребывать в рамках нормы. Возможны проблемы возле объектов возле Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения", - заявил Кличко.
В частности, местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать. Также поручили организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую можно задействовать для преодоления последствий наводнения.
Напомним, на ближайших выходных ожидается потепление. Завтра температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей Украине.
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