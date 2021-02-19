ТЕМА

Киев готовится к наводнению

19 февраля 2021 | 14:46

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Столичная власть готовится к возможному наводнению, если после снегопадов в Киеве будет резкое потепление. В зоне такого подтопления могут быть объекты возле Днепра. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.


"Исходя из прогнозов синоптиков, большого подтопления в столице быть не должно. Снег будет таять не так быстро, и вода в реках будет пребывать в рамках нормы. Возможны проблемы возле объектов возле Днепра, но их не так много. Департаменту муниципальной безопасности и главам районов поручено подготовить все подразделения на случай наводнения", - заявил Кличко.

В частности, местные власти должны определить объекты, которые могут пострадать. Также поручили организовать оперативные штабы и проверить наличие техники, которую можно задействовать для преодоления последствий наводнения.

Напомним, на ближайших выходных ожидается потепление. Завтра температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей Украине.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100