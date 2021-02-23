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Порвали нос, исполосовали ягодицы, били по голове, раздавили палец руки плоскогубцами, - обвинительный акт Стерненко
23 февраля 2021 | 16:31
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В распоряжении сайта strana.ua появился текст обвинительного акта против радикала Сергея Стерненко по делу о похищении депутата, за которое суд Одессы приговорил националиста к семи годам в тюрьме. Обвинительный акт являет собой 12 страниц в формате А4. Его составил прокурор Одесской области Павел Муравьев и старший следователь, майор полиции Василий Куралов в 2016 году (не нужно путать обвинительный акт и приговор суда, - ред).
В нем идет речь о деле относительно похищения в сентябре 2015 года депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. В обвинительном акте подробно описана фабула данного дела - как Стерненко и его подельники похищали депутата.
На основании данного документа Приморский суд Одессы 23 февраля вынес обвинительный приговор одесскому националисту, отправив его на семь лет за решетку с конфискацией половины имущества.
Документ составлен еще в 2016 году - когда закончилось следствие по этому делу. В нем говорится, что Стерненко обвиняют по трем статьям:
- Похищение человека в корыстных целях и жестокое обращение с ним (статья 146 УК)
- Нападение группой лиц с применением насилия для завладения чужим имуществом (статья 187)
- Незаконное ношение огнестрельного оружия (статья 263).
Следствие выяснило, что Сергей Щербич, депутат Коминтерновского поселкового совета и директор местного дома культуры, был похищен Стерненко и его подельником Демчуком 24 апреля 2015 года.
Началось все со звонка Демчука Щербичу. Он предложил ему встретиться со Стерненко у ближайшей заправки. Депутат, не видя в том угрозы - он был знаком с обоими - сел в машину и поехал на встречу. Там он увидел "Опель" Демчука с характерными номерами "ПТН ПНХ" и сел на заднее сиденье, где уже располагался Стерненко.
Далее в машину подсели еще двое, они заблокировали Щербича и начали его бить. А сидевший за рулем Демчук повел машину в сторону села Александровка. По пути депутат пытался вырваться и выскочить в заднюю дверь. Стерненко, чтобы его остановить, трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Пули попали в спину и правую ногу.
Тем временем машина приехала в село Фонтанка Коминтерновского района. Там Щербича выволокли из машины, надели на голову мешок и связали скотчем. Затем снова затолкали в автомобиль и повезли в Приморский район Одессы, где бросили депутата в подвал.
Там они начали избивать Щербича и требовать от него сложить депутатский мандат. Также ему к голове приставляли пистолет и стреляли над головой. И начали давить плоскогубцами палец на правой руке.
Пытки прекратились только после того, как у Щербича резко ухудшилось состояние. Документ перечисляет, что с ним было в тот момент:
"Состояние здоровья потерпевшего ухудшилось вследствие закрытой черепно-мозговой травмы в форме сотрясения головного мозга, кровоподтеков и ссадин лица, забитой-рваной раны крыльев носа, множественных ссадин ягодиц, передней поверхности правой голени, кровоподтеков нижних конечностей", - говорится в акте.
То есть Щербичу порвали нос, исполосовали ягодицы, били по голове. После этого на некоторое время его оставили лежать в подвале, а затем вывели, посадили в авто и вывезли на территорию Красного сквера в Одессе. Там отпустили, пригрозив, что если их требования не будут выполнены, его ждет нечто похуже.
В ходе избиений у Щербича забрали сим-карты, банковскую карту и 300 гривен наличных денег.
После начала следствия дома у Стерненко провели обыск и нашли пистолет, а также патроны - на все это разрешения у фигуранта не было.
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