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В России решили достроить БАМ
03 марта 2021 | 11:29
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Президент России Владимир Путин во вторник дал зеленый свет новому «мегапроекту» РЖД по строительству сотен километров путей и инфраструктуры для вывоза угля из Якутии в Китай. На рынке азиатского-тихоокеанского региона «есть дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании», сказал президент, открывая совещание по развитию угольной отрасли. «Важно не упустить этот момент, - подчеркнул он. - Нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности».
По итогам прошлого года добыча угля в России упала на 9%, а экспорт - на 3%. Из 199 млн тонн, проданных за рубеж, почти две трети ушло в Азию.
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