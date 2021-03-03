В TikTok распространяются ролики с призывами убить себя 3 марта

По состоянию на вечер 25 февраля ролик набрал более 432 тысяч просмотров. А пользователи соцсети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств.

"Люди, вы тоже ждете 3 марта? Тогда я с вами", "Кто знает суть тренда, тот знает. Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", - гласят надписи на фоне селфящихся молодых людей с растушеванными или скрытыми за масками лицами.

Сейчас хештег #3марта, а также сопутствующие ему #суицид и #суицидвых0д заблокированы в TikTok — вместо них соцсеть показывает номер доверия и рассказывает о ресурсах поддержки.