ТЕМА

В TikTok распространяются ролики с призывами убить себя 3 марта

03 марта 2021 | 11:39

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Полиция предупредила об опасности.


В социальной сети TikTok с 24 февраля началось распространение видеороликов с адресованными подросткам призывами совершать самоубийства 3 марта, передает "Страна".

По состоянию на вечер 25 февраля ролик набрал более 432 тысяч просмотров. А пользователи соцсети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств. 

"Люди, вы тоже ждете 3 марта? Тогда я с вами", "Кто знает суть тренда, тот знает. Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", - гласят надписи на фоне селфящихся молодых людей с растушеванными или скрытыми за масками лицами.

Сейчас хештег #3марта, а также сопутствующие ему #суицид и #суицидвых0д заблокированы в TikTok — вместо них соцсеть показывает номер доверия и рассказывает о ресурсах поддержки.



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