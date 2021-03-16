Легендарные покупки сверхсостоятельных

Азарт и любовь к искусству

Показы картин из частных коллекций русских бизнес-династий Морозовых и Щукиных сегодня собирают аншлаги в музеях. А сто лет назад азартных ценителей искусства, наперегонки скупавших будущие шедевры у обитателей Латинского квартала в Париже, называли сумасшедшими — не в последнюю очередь из-за того, какие суммы промышленники-меценаты тратили на свое увлечение.

Так, Сергей Щукин приобрел сотни произведений импрессионистов и постимпрессионистов, фовистов и кубистов — авторов новых направлений художественного искусства конца XIX — начала XX века. Причем покупал он не только готовые картины: самые дорогие работы создавались для него на заказ художниками, чье творчество на тот момент еще не имело общепризнанной ценности и было далеко от привычных представлений о прекрасном. И платил щедро: десятки и сотни тысяч франков за работу. Даже по тем временам это были очень внушительные суммы, а к нынешнему моменту многие работы подорожали в сотни, а некоторые — в тысячи раз. Стоимость щукинской коллекции сегодня приблизительно оценивается в $5 млрд.

От пирамид, соборов и дворцов глубокого прошлого до заоблачных небоскребов настоящего и марсианских колоний будущего — недвижимость остается, пожалуй, ультимативным вариантом потратить больше всех и запомниться современникам. Недвижимость: дороже золота, выше облаков

В VI веке римский император Юстиниан выделил 145 тысяч тонн золота ($8,2 млрд в сегодняшних ценах) на строительство собора Святой Софии в Константинополе (нынешнем Стамбуле). Десять тысяч строителей работали шесть лет, чтобы воплотить амбициозный проект. С тех пор строили больше, выше, сложнее, но дороже — никогда (самый дорогой объект жилой недвижимости на сегодня — Букингемский дворец в Лондоне, оцененный в $5 млрд, — строился и перестраивался в течение двух с половиной столетий, прежде чем приобрел нынешний вид и ценность).

Полтора тысячелетия спустя статусная недвижимость растет уже не вширь, а вверх, поскольку дело происходит в плотно застроенных мегаполисах. Так, частная резиденция индийского промышленника Мукеша Амбани «Антилия» представляет собой 27-этажный небоскреб в Мумбаи стоимостью $2 млрд. И пусть скромная цифра в 27 этажей вас не обманет — здесь действительно высокие потолки: у соседних зданий при той же высоте не 27, а 60 этажей. Внутри — собственный храм и кинотеатр на 50 человек, бассейны, террасы, вертолетные площадки, а кроме того, например, комната, в которой идет снег.

Состоятельным людям, среди всех дорогих удовольствий предпочитающим недвижимость, сегодня есть из чего выбрать. Можно стать владельцем собственного острова, например Ранг-Яй у побережья Таиланда за $160 млн, и наслаждаться бескрайней гладью волн. А можно приобрести свой «остров» среди облаков на высоте 360 метров за $35 млн — самый высокий пентхаус Европы на 95-м этаже «Башни Федерация» в Москва-Сити. Уникальный пентхаус расположен в уединении и тишине, высоко над бурлящим ритмом мегаполиса. Вместо потолка и стен — гигантский стеклянный купол, откуда открывается лучшая панорама столицы.

Любовь и бриллианты

Говорят, любовь — единственное, чего не купишь за деньги. Но деньги помогают выразить чувства так, что об истории любви будут помнить поколения. И самым притягательным для воображения публики выражением чувств по сей день остаются драгоценные камни и изделия из них.

Один из самых известных примеров — отрекшийся от британского престола ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон герцог Виндзорский Эдуард. Если бы не строгие требования монаршей морали начала XX века, его избранница могла бы носить украшения из сокровищницы британской короны. Стоимость коллекции, в которую входят крупнейшие из когда-либо существовавших бриллиантов, оценивается разными экспертами в сумму $4,1–7 млрд. Вот только они не покупаются и не продаются — пользоваться ими могут только члены королевской семьи. Отрекшись от трона, Эдуард компенсировал любимой потерянные привилегии частыми походами к Cartier и тратил на украшения баснословные суммы.

Коллекцию Уоллис Симпсон часто называли «альтернативными сокровищами британской короны». Впервые оказавшись на аукционе, ее коллекция украшений была распродана в десять раз дороже стартовой цены ($164 млн в сегодняшних ценах), задав невиданную прежде планку коллекционной ценности ювелирных украшений. С тех пор они не раз меняли владельцев, зачастую устанавливая новые рекорды, например, в 2010-м знаменитый браслет с пантерой за $4,5 млн выкупила певица Мадонна.

Автопарк как самовыражение

Когда можешь позволить себе купить любой товар за любую цену, а денег всё равно больше, чем нужно, открывается большое поле для установления рекордов в мире роскоши. Перещеголять британскую корону по ценности драгоценных камней практически невозможно, поскольку новые находки случаются очень редко. Поэтому в ход идут аналоги, созданные человеческими руками. Так, 2 тысячи коллекционных автомобилей в личной (а вовсе не «короны») собственности брунейского султана Хассанала Болкиа стоят примерно столько же, сколько все драгоценности из сокровищницы Елизаветы II: $5 млрд.

Но объем и стоимость личной коллекции предметов роскоши еще не все составляющие легенды. Покупка ведет на вершину пирамиды Маслоу, когда несет больший смысл. Так, например, индийский нью-эйдж-гуру Бхагван Шри Раджниш, известный всему миру под именем Ошо, в 1980-х годах переехал в США, чтобы основать там свой город и «духовно пробудить» как можно больше людей. И хотя он вел достаточно скромный образ жизни, проводя большую часть времени в простом домике посреди орегонской степи, в прессе о нём говорили не иначе как о «гуру с золотыми часами в роллс-ройсе». Действительно, автопарк Раджниша насчитывал 93 лимузина Rolls-Royce (общей стоимостью около $16,5 млн в сегодняшних ценах). Каждый день духовный лидер отправлялся в одном из них на церемониальный проезд, а стоявшие по обе стороны дороги поклонники приветствовали его. Как связаны роллс-ройсы и миссия духовного пробуждения людей? Очень просто: сам гуру объяснял, что обзавелся вызывающей коллекцией, чтобы спровоцировать зависть у американских миллионеров и привлечь их (вместе с капиталами) к учению и деятельности общины. Лимузины заметили и запомнили, образ противоречивого гуру до сих пор будоражит воображение публики по всему миру. Несколько лет назад Netflix выпустил посвященный ему документальный фильм Wild Wild Country.

Покупки-трофеи: что выбрать

Истории известно немало других ярких, эксцентричных примеров «трофейной собственности», вписавшей имя владельца в века. Однако на практике большинство людей с бесконечными финансовыми возможностями чаще руководствуются рациональным подходом во всех своих тратах. Выбирая между бриллиантами, картинами знаменитых мастеров, автомобилями и недвижимостью, большинство предпочтет последнее. И действительно, по данным Wealth Report 2020, 27% активов сверхбогатых граждан мира сосредоточено именно в недвижимости, на прочие коллекционные приобретения суммарно приходится еще 5%. Среди очевидных преимуществ такого актива, как недвижимость, — достаточно высокая (по сравнению с коллекционными предметами) ликвидность и возможность гарантированно и надежно передать ее по наследству. Неудивительно, что на нее приходится большая часть вложений.

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