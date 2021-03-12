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Крымские оккупанты хотят судиться с Украиной за перекрытие Северо-Крымского канала
12 марта 2021 | 18:22
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Власти аннексированного Крыма собираются подать в суд на Украину из-за водной блокады. Об этом заявил председатель “Государственного совета Республики Крым” Владимир Константинов на заседании президиума этого органа. О подаче иска сообщает телеканал “Первый севастопольский”.
Константинов уже поручил профильным комитетам подсчитать сумму ущерба, который нанесен полуострову из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Речь идет об инфраструктуре канала, сельскохозяйственной отрасли и экологии региона. Туда же хотят включить компенсацию за последствия аварии на заводе “Крымский титан” в 2018 году.
“Кроме того, нужно учесть стоимость всех мероприятий, которые проводятся федеральными властями, республиканскими и местными органами власти и простыми гражданами, которые вынуждены в такой ситуации бурить скважины за свои личные средства, чтобы как-то спасаться. Все это должно лечь в сумму конкретных претензий”, — сказал Константинов.
По его словам, ответчиками по этому иску должны стать украинские политики, призывавшие к водной блокаде полуострова и непосредственно осуществлявшие ее. “Это наши бывшие псевдокрымчане, которые приложили много усилий, чтобы вода была перекрыта. Это небезызвестные Сенченко (экс-нардеп “Батькивщины” Андрей Сенченко), Чубаров (глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров) и иже с ними, которые неоднократно публично призывали к нанесению как можно большего ущерба Крыму”, — перечислил Константинов.
В комментарии журналистам он добавил, что иск к Украине по водной блокаде будет не единственным. “Это начало большой претензионной работы. Следом у нас энергоблокада, на ликвидацию ущерба от которой пришлось потратить миллиарды рублей, это транспортная и продуктовая блокада. Мы сначала должны доказать это в наших российских судах, закрепиться в нашей юрисдикции, а потом дальше будем апеллировать к международным инстанциям в соответствии с нормами. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере”, — заверил Константинов.
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