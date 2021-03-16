ТЕМА

Во львовской школе учительница вызывала Бога на уроках христианской этики

16 марта 2021 | 12:32

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Во львовской школе занятия по христианской этике превратили в богослужение и проповедь. Об этом свидетельствует видеозапись с камеры во время урока, размещенная на Facebook странице "Батьки SOS".


Видео вызвало значительный резонанс в сети.

"Он всегда здесь, всегда рядом, но чтобы об этом помнить, мы должны его пригласить. И вот сейчас имею здесь свечку и я ее зажгу, и это будет означать что этот гость является уже у нас присутствует на занятии. Может, уже догадались, кто это тот гость? Да, Господь Бог", - так начинался урок христианской этики в 5 классе львовской школы №68.



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