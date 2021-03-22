Борьба с эпидемией важна, но стоит ли она уничтожения свободы?

Некоторые могут решить, что ужасная смертность (более 2,5 млн человек) от коронавируса продемонстрировала беспомощность человечества перед лицом природы. Но на самом деле 2020-й показал, что человек далеко не беспомощен. Он научился контролировать эпидемии с помощью науки. А количество смертей и страданий — итог неправильных политических решений.

С Covid все было совсем не так, как с “Черной смертью” или даже “испанкой”. В течение нескольких дней после объявления о первом заболевшем ученым удалось секвенировать геном SARS-CoV-2 и поделиться этой информацией с коллегами со всего мира. Меньше чем через год появились первые эффективные вакцины. В войне патогенов против человечества мы никогда не занимали столь сильную позицию.

Раньше эпидемии нельзя было остановить: невозможно отслеживать контакты зараженных, а карантин привел бы к разрушению экономики, социальному взрыву и массовому голоду. Сейчас автоматизация и интернет позволили отправить большинство людей по домам, и цивилизация не рухнула.

Ковидный 2020-й, помимо прочего, продемонстрировал мощь информационных технологий. В 1918 году нельзя было отследить в реальном времени цепочки контактов инфицированных людей. А если бы тогда население целой страны отправилось на карантин на несколько недель, это привело бы к экономической катастрофе и массовому голоду. Системы цифрового наблюдения и контроля в 2020-м помогли с определением векторов распространения вируса — это помогло сделать локдауны точечными и эффективными. А интернет и автоматизация сделали локдауны более-менее выносимыми — по крайней мере, в развитых странах.

Торговля на протяжении всей истории была одной из главных причин пандемий, потому что болезни распространялись по миру на судах и караванах. “Чтобы управлять даже небольшими морскими судами, нужны были десятки моряков, и переполненные корабли и гостиницы были рассадниками болезней”. Еще одна зона риска — фермерство. “Скажете рабочим оставаться дома во время сбора урожая — получите голод. А если скажете идти и собирать урожай, то они могут заразить друг друга”. Сейчас для работы поездов, комбайнов, контейнеровозов и других машин нужно меньше людей, а значит, уменьшается и риск заражений и распространения болезни. Сельское хозяйство и торговля практически не заметили пандемию.

Интернет не рухнул, выдержал напряжение после резкого роста трафика из-за перехода на удаленку и в онлайн. Но человечество стало более уязвимо перед вредоносными программами и киберпреступностью. Атака на цифровую инфраструктуру может стать “следующим коронавирусом”, пишет Харари. Если COVID-19 потребовались месяцы на распространение по миру, интернет может обрушиться за один день. Защищать цифровую инфраструктуру — первый урок пандемии COVID-19.

Наука не может заменить политику. А именно из-за плохих политических решений мир пережил столько страданий и смертей.

Технологии позволили следить за людьми для выявления зараженных. Но надзор нарушает приватность и ведет к тоталитаризму. “Борьба с эпидемией важна, но стоит ли она разрушения свободы в процессе?” Наблюдение должно быть двусторонним: если государство и корпорации следят за людьми, то и люди должны следить за правительствами и крупным бизнесом.

Собранные данные о людях должны использоваться только для их блага, а не манипуляций, контроля и вреда. Нельзя передавать их корпорациям и политическим партиям. Нельзя позволять слишком большому объему данных концентрироваться в одном месте. Это неэффективно, но в данном случае это преимущество. Монополия на информацию — путь к диктатуре.

Человечество пока стратегически не справляется со сдерживанием пандемии. Если ученые сотрудничали на международном уровне, то политики стремились к вражде. Они не смогли собрать международную коалицию против вируса и составить глобальный план.

Альтруизм сейчас необходим для обеспечения национальных интересов. Пандемия не закончится, пока вирус не окажется под контролем по всему миру. Одна мутация в удаленном от центров цивилизации уголке может запустить пандемию заново. Поэтому богатые страны должны помогать бедным.

Споры о том, что произошло в 2020 году, будут звучать еще много лет. Но люди всех политических лагерей должны прийти к единому мнению, по крайней мере, по трем основным урокам.

Во-первых, нам нужно защитить нашу цифровую инфраструктуру. Это было нашим спасением во время этой пандемии, но вскоре оно может стать источником еще более серьезного бедствия.

Во-вторых, каждая страна должна больше инвестировать в свою систему общественного здравоохранения. Это кажется само собой разумеющимся, но политикам и избирателям иногда удается игнорировать самый очевидный урок.

В-третьих, мы должны создать мощную глобальную систему для мониторинга и предотвращения пандемий. В извечной войне между людьми и болезнетворными микроорганизмами линия фронта проходит через тело каждого человека. Если эта линия будет нарушена где-нибудь на планете, это подвергнет опасности всех нас. Даже самые богатые люди в наиболее развитых странах лично заинтересованы в защите беднейших людей в наименее развитых странах. Если новый вирус переходит от летучей мыши к человеку в бедной деревне в отдаленных джунглях, в течение нескольких дней этот вирус может распространиться вдоль по Wall Street.

Каркас такой глобальной системы борьбы с чумой уже существует в виде Всемирной организации здравоохранения и ряда других учреждений. Но бюджеты, поддерживающие эту систему, скудны, и у нее почти нет политических зубов. Мы должны дать этой системе политическое влияние и намного больше денег, чтобы она не зависела полностью от прихотей корыстных политиков.

Неизбираемым экспертам не следует поручать принимать важные политические решения. Это должно оставаться прерогативой политиков. Но какой-то независимый глобальный орган здравоохранения был бы идеальной платформой для сбора медицинских данных, мониторинга потенциальных опасностей, оповещения и руководства исследованиями и разработками.

Многие опасаются, что Covid-19 знаменует начало волны новых пандемий. Но если приведенные выше уроки будут реализованы, шок от Covid-19 может фактически привести к тому, что пандемии станут менее распространенными. Человечество не может предотвратить появление новых патогенов. Это естественный эволюционный процесс, который продолжается миллиарды лет и будет продолжаться и в будущем. Но сегодня человечество обладает знаниями и инструментами, необходимыми для предотвращения распространения нового патогена и превращения его в пандемию.

Если Covid-19 все же продолжит распространяться в 2021 году и убьет миллионы людей, или если человечество поразит еще более смертоносная пандемия в 2030 году, это не будет ни неконтролируемым стихийным бедствием, ни наказанием от Бога. Это будет человеческая неудача, а точнее — политическая неудача.