Интеллектуальный конец военного авиапрома РФ

30 марта 2021 | 08:03 , Сергей Гончаров. для "ТЕМЫ"

Советом директоров «Ростеха» принято решение об очередной реорганизации «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК»).Это может означать только одно: конец российского оборонпрома. Дайте только время. Путин сделал все, чтобы развалить обороноспособность родины. За 20 лет русские уложатся. Возможно Путин еще застанет кончину своего детища.

Суть очередной с 2006 года реорганизации «ОАК» сводится к полному упразднению интеллектуальной конкуренции и творческой самостоятельности инженерно-конструкторских школ в русском «большом» самолето- и БПЛА-строении (под «большим» тут понимается военное самолетостроение, разработка и производство «самолетов транспортной категории», а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массового класса «легко-средний» и выше – т.е. максимальной взлетной массой от 300-400 кг и более). Теперь почти все опытно-конструкторские бюро (ОКБ) госсектора авиапрома РФ будут собраны на единой «производственной площадке».

При этом все ОКБ (кроме базирующегося в Таганроге «бериевского» - о нем ниже) станут структурными подразделениями «обособленных предприятий» «Единого инженерно-конструкторского центра» ПАО «ОАК» во главе с генеральным конструктором, заместителем генерального директора/членом правления и совета директоров «ОАК». Схема та же, что ранее проделана со слитием в единое ОКБ «Национальный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга АО «Вертолеты России», входящего через «прокладку» в лице группы ОАО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» в госкорпорацию «Рост ех» ОКБ им. Михаила Миля и ОКБ им. Камова.

«Управляющие компании» ПАО «ОАК» (УК – их пять: ПАО «ИЛ» - включающее также в качестве филиала и ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНК) им. Георгия Михайловича Бериева» (настоящая фамилия Г. М. БерИева – впрочем была Бериашвили), ПАО «Корпорация Иркут», АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (РСК «МиГ»), ПАО «Компания «Сухой» и ПАО «Туполев») будут перерегистрированы на юридические адреса и переведут свои штаб-квартиры на площадки соответствующих «головных серийных заводов».

Одновременно сохраняются «целевые» дивизионы» в структуре ПАО «ОАК». Таких дивизионов - четыре: военной, гражданской, транспортной и «специальной» (занимающейся гидросамолетами, противолодочными самолетами, самолетами ДРЛОиУ – «дальнего радиолокационного обнаружения и управления» и т. п.) авиации.

Но это не все. ОКБ «МиГ» им. Микояна и ОКБ им. Сухого – существовать больше не будут. Даже в таком усечено-приниженном виде. Уже в текущем 2021-м году они сливаются в единое юридическое и организационное лицо под названием «Корпоративный центр самолетостроения» Единого инженерно-конструкторского центра ПАО «ОАК».

Такие решения приняты по итогам прошедшего 16 марта 2021 г. в штаб-квартире «Ростеха» в Москве на Малой Пироговской 19, совещания о «дальнейшей реформе российского авиастроения» под председательством генерального директора госкорпорации, генерал-полковника ФСБ Сергея Чемезова, входящего в «ближний круг ближнего круга» друзей Путина, индустриального директора авиационного кластера «Ростеха» - председателя совета директоров «ОАК» Анатолия Сердюкова (бывшего министра обороны РФ, скандально известного своей «успешной» реформой» вооруженных сил РФ и громкими коррупционными делами его любовницы), членов правления «ОАК» и генеральных конструкторов входящих в корпорацию ОКБ, и на предшествовавшем ему совещании 2 февраля этого года под председательством того же Чемезова.

Для «максимально эффективного контроля проводимых преобразований» г-н Чемезов намерен лично возглавить совет директоров входящей в «Ростех» «ОАК», заменив нынешнего председателя совета упоминавшегося г-на Сердюкова.

«ОАК» вошла в «Ростех» в октябре 2018-го. Ее валовая выручка в 2019 г. составила, по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 351 млрд руб. (упав на 15% сравнительно с 2018 г.), а чистый убыток вырос вдвое - до 60,5 млрд руб. Объем кредитов и займов ПАО «ОАК» на конец того же 2019 года составлял 535 млрд руб., половина - «плохая» краткосрочная задолженность.

Финансовая отчетность за прошлый год пока еще «ОАК» не опубликована, но известно, что правительство РФ еще 12 мая 2020 г. приняло решение предоставить «ОАК» очередную порцию массированной госфинподдержки, главным образом за счет докапитализации корпорации и реструктуризации ее «проблемной» задолженности перед банками в 400 млрд руб. из общего долга «ОАК» в 535 млрд руб.

На погашение части кредитов государство выделит субсидию в 250 млрд руб., которые будут внесены в капитал ОАК, остальные «проблемные долги» будут реструктуризованы на 15 лет под 2% годовых (фактически это тоже субсидия, ибо процентная ставка по реструктуризованным кредитам будет ниже даже официального уровня инфляции в РФ). Сам «Ростех» также выделит «ОАК» «внутрикорпоративный кредит» на более чем 30 млрд руб. и уже выдал поручительства по кредитам своей «дочки» на общую сумму свыше 210 млрд руб. Кроме того, предполагается реализация «непрофильных активов» «ОАК», за которые надеются выручить в общей сложности около 17 млрд руб.

При этом конечные производственные показатели деятельности ПАО «ОАК» весьма скромны в натуральном выражении. Например, в текущем году ею планируется произвести для ВВС и морской авиации ВМФ РФ всего 22 боевых и пять реактивных учебно-тренировочных (УТС) самолетов, базовые образцы которых за исключением пяти Су-57 созданы в прошлом тысячелетии.

С учетом того, что ранее в состав «Ростеха» передана «Объединенная двигателестроительная корпорация», занимающаяся разработкой, производством, модернизацией, заводским ремонтом и заводским техническим обслуживанием всех выпускающихся в России авиационных и корабельно-катерно-судовых газовых турбин, большей части поршневых авиационных двигателей, а также газотурбинных газоперекачивающих агрегатов и энергетических газовых турбин для теплоэлектростанций и теплоэнерго(электро)централей – «Ростех» получает абсолютную монополию, сравнимую с монополией, которую имело в СССР Министерство авиационной промышленности (МАП). С той разницей, что МАП СССР был «чистым» общегосударственным органом государственной власти и управления. Он непосредственной хозяйственной деятельности не вел. «Ростех» представляет хоть и государственную, но коммерческую организацию, работающую в условиях своеобразной капиталистической экономики и ориентирован на получение прибыли.

В очередной раз наблюдаем пример усиливающегося сращивания государственного аппарата России и крупного монополистического капитала. Тот самый ленинский государственно-монополистический капитализм в архаично-карикатурном виде. Он проявляется не только на примере «Ростеха»-«Минвсеобщемаша», но и на примерах «Росатома», «Объединенной судостроительной корпорации», «Роскосмоса». И целым ряде примеров «из «второго эшелона», которые просто меньше на слуху.

Между прочим, в самом Союзе ССР еще в 1939 г. осознали крайнюю опасность положения, при котором всеми одномоторными истребителями занимается всего одно конструкторское бюро, а всеми бомбардировщиками, пассажирскими и гидросамолетами – другое. И спешно создали целую сеть конкурирующих между собой ОКБ. Эта система не безупречно, но работала, спродуцировав ряд неплохих изделий, отдельные из которых были выдающимся даже на уроане мировых аналогов.

Но подполковник ФСБ Путин и генерал-полковник ФСБ Чемезов рассудили иначе. Так что теперь за будущее русской военной и гражданской авиации можно быть абсолютно спокойным. Через самое большее 20 лет она уже не будет представлять никакой конкуренции современной к тому времени «условно «западной» авиации. То же можно будет сказать и про авиационно-технологическое соотношение сил между РФ и КНР.

Автор в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ НПО Центр оценки политических рисков. В 2002-2005 гг. – один из «приглашенных экспертов» дирекции военных программ НПО Украинский Центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. Член Экспертного Совета НПО Центр исследований Армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).