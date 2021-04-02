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Пока наши менты контролируют, нью-йоркские легализуют марихуану

02 апреля 2021 | 11:38

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Губернатор штата Нью-Йорк подписал закон, разрешающий «продажу и употребление каннабиса для рекреации»: «Это исторический день в Нью-Йорке, который исправит ошибки прошлого, положив конец суровым тюремным заключениям. Прогнозируется, что налоговые сборы от программы достигнут 350 млн долларов в год, а новая отрасль создаст от 30 000 до 60 000 новых рабочих мест в штате».


Согласно новому закону, жителям штата разрешено хранить для личного пользования до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов - в виде концентрата. Употребление марихуаны разрешено в общественных местах, за исключением территорий, на которых запрещено курение сигарет. В следующем году начнется продажа марихуаны в специализированных магазинах.

В январе текущего года Куомо отмечал, что потери, понесенные экономикой штата за время пандемии нового коронавируса, можно частично компенсировать за счет налоговых отчислений от продажи марихуаны. Ранее бюджетный департамент штата Нью-Йорк прогнозировал, что из-за пандемии казна штата.



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