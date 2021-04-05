Пенсионный возраст в Украине снова повысили

05 апреля 2021 | 11:12

С 1 апреля 2021 года помимо перерасчета пенсий, в Украине состоялся последний этап повышения пенсионного возраста для женщин – с 59,5 до 60 лет. Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на закон об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Так, решение о поэтапном повышении пенсионного возраста приняли еще в 2011-м. С того момента каждый год требование к возрасту женщин увеличивается на полгода. В итоге уже в 2021-м произойдет последний этап повышения.

Важно также отметить, что и в 60 лет смогут выйти на пенсию далеко не все украинки. Для этого также нужно выполнить требование по стажу, оно ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028-м не достигнет 35 лет. Сейчас вовремя выплату могут получить те, у кого есть хотя бы 28 лет стажа.

Кроме того, украинцам, которых уволят накануне достижения пенсионного возраста (58,5 лет и старше), смогут досрочно назначать пенсии. Кроме того, в 50 лет на заслуженный отдых будут выходить матери, которые воспитывают ребенка с редким заболеванием, но без инвалидности. Отцы по согласию с матерями смогут выходить на пенсию в 55 лет по той же причине.