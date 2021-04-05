ТЕМА

Российская вакцина Sputnik V оказалась фуфлом

05 апреля 2021 | 11:20

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Это лично доказал президент Аргентины.


В конце января президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса вакциной Sputnik V. Вчера он сообщил, что у него ковид.



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