Суддя Чаус для Офісу Президента: «Ми за ціной не постоїмо!»

05 апреля 2021 | 18:57 , Олег Ельцов. ТЕМА

Викрадення серед білого дня в центрі Молдовської столиці біглого українського екс-судді Чауса матиме й вже має драматичні наслідки – для нашої країни. Так, Чауса викрали й нібито вже доставили в Україну. Але це провалена операція, яка майже розкрита протягом двох днів. Ганьби буде не менше, аніж із вагнерівським провалом. А тепер докладно: хто автор, мотив викрадачів й наслідки, які не забаряться.

Особливо цінний хабарник

Нагадаємо: у серпні 2016-го детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса у отриманні хабаря в 150 тис.дол., які той за старою суддівською традицією закопав на власному подвір’ї – у двох скляних банках. За позбавлення судді імунітету задля подальших слідчих дій, мала проголосувати Верховна Рада. Але та не квапилася й у Чауса з’явився шанс скористатися цією паузою. Він втік, перетнувши кордон з Молдовою за чужим паспортом.

Ясна річ, Україна звернулася до Молдови із запитом про екстрадицію київського колядувальника. Але, попри те, що Чаусу відомовили у наданні політичного притулку, молдовани не видали його українській стороні. Микола Чаус проявив юридичний хист й звернувся із двома судовими позовами до молдовської Феміди, де оскаржував рішення про відмову у політичному притулку й запит про його екстрадицію на Батьківщину. Тобто, справи тягнуться, Чаус відсиджується у затишній Молдові, очікуючи на зміну влади в Україні.

Панове, ну чого тут цікавого, кому раптом знадобився цей черговий корупційний пігмей, що втік коли стало гаряче? В нас є купа надзвичайно цікавих персонажів, які вкрали значно більше, й нікому вони не потрібні. Ну, втік – та й втік! В нас цих хабарників – хоч греблю гати…

Але якщо ми скажемо, що від Чауса залежить хто керуватиме Генеральною прокуратурою України – ви мені або не повірите, або напевно уважніше поставитеся до «кейсу Чауса», задля якого навіть проводять спецоперацію на території дружньої нам (до цього моменту) держави.

Фальшивий об’єкт для відволікання уваги

Хтось заперечить: маячня! Який такий генеральний прокурор, коли всім відомо, хто понад усе бажав помститися Чаусу, про що надто оперативно повідомили допитливі журналісти одразу після зникнення екс-судді. Мовляв – це все злопам’ятний Генадій Корбан, якому у 2015 році дав півтора роки умовно Чаус. Дехто навіть прозоро натякнув: напевно Корбан й організував його викрадення. То є повна нісенітниця, панове! Корбан напевно не проти того, аби Чаус скуштував тюремної баланди, але він не настільки дурний аби влазити у міжнародний скандал, автор якого рано чи пізно стане відомим. Й за два дні авторство фактично вже з’ясоване. Очікуємо на деталі чергової ганьби українських спецслужб. Але про це трохи поспіль.

Не щастить пану Корбану. Є давня українська традиція демонізувати цю персону. Йому присвоювали звання Рейдера України №1, підозрювали у замовленні вбивства російського шахрая Максима Курочкіна, розстріляного на подвір’ї київського суду 2007 року, нарешті 2015-го рішенням Чауса він отримав умовний строк за викрадення голови Держкомзему й негайно вилетів з політики.

Ми ж закликаємо не відволікатися на помилкові об’єкти й придивится до більш цікавої персони.

Безцінний кадр без досвіду й зі скандальним шлейфом

Андрій Смірнов , заступник голови Офісу Президента, що відповідає за реформування правоохоронної системи. На цій посаді перебуває півтора роки, перед тим мав адвокатську практику. У цій царині не досяг визначних вершин за виключенням однієї резонансної справи. Йдеться саме про справу Корбана, яку розглядав Чаус. Це логічно. Адже 2015 року Смірнов за списками партії «Укроп», яку очолював Корбан, пройшов у Дніпропетровську облраду, де очолив «хлібну» Комісію з комунальної власності. Це з одного боку. А з іншого – є ухвала Суду про проведення слідчих дій у справі про втечу судді Чауса за кордон, яку розслідує НАБУ. Й у цій справі Смірнов згадується як людина, що безпосередньо відповідала за переховування Чауса напередодні втечі в Молдову. Цікаво, що на запитання колег зі «Слідства інфо», чи відповідає це дійсності, чи перевозив Смірнов суддю-хабарника спочатку на територію ЖК «Альпійський», потім в готель «Салют», а звідти – на летовище «Київ» Смірнов відмовився відповідати, направивши журналістів до НАБУ, яке веде справу. Що ж, документ НАБУ все це підтверджує.

Як могло статися, що адвокат спочатку захищав свого клієнта у справі й водночас політичного ватажка у суді, який вів Чаус, а потім взявся рятувати вже самого суддю – нам це не відомо, й НАБУ про це мовчить. Можливо, адвокат вирішив заробити по обидва боки лінії фронту – хто зна… Важливо інше: якщо його участь у сприянні втечі хабарника буде доведена, це стане кінцем державної кар’єри Смірнова.

Тепер ви починаєте розуміти: чому Чаус така важлива персона й чому ризикуючи міжнародним скандалом, організатори пішли на його викрадення за кордоном? Ще не розумієте? Продовжимо пояснювати.

На кону – крісло Генпрокурора

За відомостями поінформованих джерел насувається чергова зміна очільника Генеральної прокуратури України. А чому б ні? В нас якщо справи у відомстві йдуть кепсько, слід негайно зняти очільника, навішавши на нього всіх собак, й далі нічого не робити. Нащо ті глибинні реформи, виправлення кривого законодавства… Зняв очільника – стравив пару народного невдоволення: ще рік можна спати спокійно, пилити відосики… Кандидатура нового генерального - Смірнов. Ну тепер второпали? Смірнову потрібний тотальний контроль за Чаусом. Проблема полягала в тому, що невдовзі той міг оскаржити в суді відмову у наданні йому політичного притулку й тоді в екс-судді розв’язався б язик. Він багато може розповісти про участь у своїй втечі потенційного генпрокурора України. До того ж викрасти на території чужої держави українського громадянина без особливого статуса не так обурливо, як викрасти біженця, яким він міг стати будь-якої миті. Тому викрадачі поспішали.

Замовники викрадення: поіменно

Але хто безпосередньо ухвалював рішення про спецоперацію? Ми звернулися за інформацією до нащадка Миколи Мельниченка, який інформує громадськість про ключові неафішовані події в Офісі Президента. І ось що він нам розповів.

Минулого тижня в Офісі президента відбулася нарада, на якій ухвалили план про викрадення Чауса з Молдови. Учасники наради: Андрій Єрмак, Андрій Смірнов, Валерій Кондратюк. Самого Президента на тому зібранні не було, але йому повідомили про ухвалені рішення.

Все, що відбувалося далі не можна назвати спецоперацією українських спецслужб. Хто такий Чаус, аби влаштовувати на нього полювання за кордоном? Можна пригадати подібне викрадення, що сталося у лютому 2018 року. Тоді було побито й викрадено з території РФ екс-нардепа Олександра Шепєлєва. Сам він стверджував, що його викрав криміналітет, що працював на спецслужби. Цілком вірогідно. Але ж Шепєлєва підозрювали у дуже серйозних злочинах: замовлення двох вбивств й шпигунська діяльність на російські спецслужби. До речі, якщо це дійсно була робота українських спеців таємних операцій, то вони спрацювали фахово, ніде не засвітилися.

А тепер порівняємо зі справою Чауса: жодних підстав для спецоперації немає. А результат…

Міжнародна реакція не забарилася. Ганьба теж

Викрадення Чауса роздратувало президента Молдови Майу Санду, яка вимагає негайного розслідування того, що сталося. Вона не поспішає звинувачувати Україну – для цього мають бути докази. Й кілька годин поспіль вони з’явилися… Міністр МВС Молдови Павло Войку вже повідомив про одного затриманого посіпаку викрадачів, які за словами міністра, разом із своєю здобиччю вже перебувають на території України. Й ще вбивча деталь про професіональних спецслужбістів Зеленського: молдовани вже встановили, що листування викрадачі вели… українською мовою. Завіса! Очікуємо жорстких заяв молдовського керівництва. Очевидно, Україну звинуватять в порушенні суверенітету республіки Молдова, що може надовго зіпсувати відносини між двома країнами.

Це просто вищий пілотаж з введення міжнародної політики країни у штопор. В той час, коли Україна перебуває в стані неоголошеної війни з російським агресором, протягом кількох місяців через зраду, непрофесіоналізм й безвідповідальність найвищого керівництва держави ми встигли вляпатися у дві провальні спецоперації на території двох сусідніх країн, із якими до цього мали доволі теплі стосунки: вагнерівський провал у Бєларусі й чаусівська ганьба в Молдові.

Чаусівський провал, як наслідок вагнерівської ганьби

І це лише заради того, аби просунути Смірнова на ГПУ, який лише 2003 року отримав профільну освіту й ніколи не служив в прокуратурі на посаду генпрокурора?.. Ні, не тільки задля цього.

Андрій Смірнов розглядається на Банковій як «свій в дошку хлопець», тому його не хочуть втрачати. Саме його призначення в Офіс Президента на посаду куратора силових відомств зчинило чималий скандал у професійних колах. Мало того, що фахового досвіду Смірнова недостатньо для такої роботи, він також є одіозною фігурою з огляду на свої зізнання у зв’язках з Андрієм Портновим та Оксаною Лукаш. Окрім того, Смірнов безпосередньо впливає на ДБР для організації політичних репресій проти опозиції та прикриття «своїх».

Видання «Цензор» публікувало записи розмови очільника ДБР Труби та Смірнова про справу Чауса, де Смірнов дає чіткі настанови як слід тиснути на суддю: «Окружить страхом неотвратимости наказания", допрашивая жену, мать и адвоката… Его надо #бать сейчас!». Особливо Смірнова дратувало, що непідконтрольне йому НАБУ може допитати Чауса в рамках своєї кримінальної справи про корупцію.

Викрадаючи Чауса, в Офісі Президента намагалися вбити двох зайців. Андрій Єрмак мріє вичавити з судді свідчення про те, що за кордон його нібито вивезли за допомоги екс-начальника ГУР Василя Бурби. Дискредитація Бурби вкрай потрібна Банковій. Адже з дня на день очікується прем’єра фільму-розслідування журналістів Bellingcat про вагнерівський провал, де Бурба може виступати як один з найповажніших свідків звинувачення у зливі справи нинішніми очільниками держави.

Коли кухарка керує спецслужбами…

Підведемо риску. У Зеленського влізли в черговий міжнародний скандал, переслідуючи геть не державницькі, а шкурні інтереси. Історія з кримінальною справою проти Байдена нічому не навчила кухарок з Банкової. Діючи як ведмідь в посудній лавці, вони руйнують відносини, які будувалися десятиріччями до приходу Зеленського.

На жаль, українські спецслужби більше не отримують завдань на проведення блискучих операцій, які примушували ворога боятися наших бійців на окупованій території, втрачаючи своїх ватажків у найзахищеніших місцях. Ніхто не розробляє планів визволення з полону українців, що перебувають у катівнях так званих республік та в окупованому Криму.

Діяти у мирному дружньому до нас Кишиневі безпечніше. Але й на це вже не вистачає клепки. Керувати спецслужбами й державою – це геть не смішно, й потребує дещо інших – не акторських - навичок.

ВІДЕО викрадення Миколи Чауса тут: https://censor.net/ru/video_news/3257695/pohischenie_ekssudi_chausa_v_kishineve_video