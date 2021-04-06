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Чауса перевозили в багажнике авто, принадлежащего посольству Украины
06 апреля 2021 | 12:54
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В СМИ появилась информация о том, что украинского судью Николая Чауса якобы перевозили в Украину в багажнике автомобиля Toyota RAV 4, принадлежащего посольству Украины в Молдове.
Согласно источникам, близким к следствию, автомобиль в субботу припарковался возле пункта пропуска молдово-украинской границы Отачь, после чего по «зеленому коридору» пересек границу с соседней страной, тем самым миновав таможенный контроль, передает actualitati.md
За рулем автомобиля находился Эдуард С. в сопровождении Юрия К. Также через тот же пограничный пункт в Украину въехали еще четыре гражданина Украины, которые предположительно были причастны к похищению Чауса.
Среди них Александр К., бывший заместитель Управления уголовного розыска г. Львов, Украина. У него были связи с криминальным миром соседней страны. Еще четыре человека в этой группе: Эдуард С., Роман К., Михайло Б., Олег С., Александр К. Большинство из них – спортсмены.
По данным источников INDEX, всего в операции по похищению Чауса было задействовано около 10 человек. После похищения они разошлись группами.
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