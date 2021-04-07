ТЕМА

Российские госорганы и госкомпании больше не смогут пользоваться Zoom

07 апреля 2021 | 16:57

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Американская компания отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу сервиса в организации данного типа в России с 31 марта.


При этом речь идёт не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации. Просто санкции.

Ну да ничего, скрепным и почтовых голубей достаточно. А еще ж они все Взаконтаченные Как-то преодолеют происки империализма.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100