Российские госорганы и госкомпании больше не смогут пользоваться Zoom

07 апреля 2021 | 16:57

Американская компания отозвала у своих партнеров авторизацию на продажу сервиса в организации данного типа в России с 31 марта.

При этом речь идёт не о временной, а о долгосрочной приостановке соответствующей авторизации. Просто санкции.

Ну да ничего, скрепным и почтовых голубей достаточно. А еще ж они все Взаконтаченные Как-то преодолеют происки империализма.