Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе

07 апреля 2021 | 17:03

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя, передает Delfi.

В частности, он сообщил, что Литва вскоре должна обратиться с соответствующим письмом к коллегам из НАТО.

"Я убежден, что НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении плана действий по членству Украины, и этот вопрос мы как раз начали согласовывать с коллегами из стран Балтии", — рассказал Ландсбергис.

По его словам, это стало бы "сильным сигналом для России о том, что Украина выбирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО".