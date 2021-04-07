Чиновники готують для себе нову годівницю

07 апреля 2021 | 18:47

Министерство инфраструктуры инициирует введение периодического подтверждения профессиональной компетентности водителей транспортных средств.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который предлагает внести изменения в закон "Об автомобильном транспорте", опубликованном на сайте министерства, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается установить требования к персоналу автомобильного транспорта.

Так, персонал автомобильного транспорта должен, в частности:

- иметь необходимый уровень профессиональной квалификации и компетентности;

- обеспечивать качественное и безопасное оказание услуг автомобильного транспорта по перевозке пассажиров или грузов;

- вежливо и внимательно реагировать на обращения и жалобы потребителей услуг автомобильного транспорта.

Водители, осуществляющие перевозку пассажиров и/или грузов транспортными средствами соответствующей категории, обязаны пройти подготовку (начальную, начальную-сокращенную, периодическую) и подтвердить свою профессиональную компетентность путем сдачи экзамена.

Водители обязаны каждые 5 лет с даты последнего подтверждения своей профессиональной компетентности проходить периодическую подготовку и подтверждение профессиональной компетентности.

Подготовка водителей осуществляется в центрах по подготовке водителей транспортных средств, которые предоставляют услуги по перевозке пассажиров и/или грузов.

Подтверждение профессиональной компетентности водителей осуществляется в центрах по подтверждению профессиональной компетентности водителей транспортных средств.

Подтверждением того, что водитель имеет профессиональную компетентность, является квалификационная карта водителя, выданная центром по подтверждению профессиональной компетентности.

Водители обязаны, кроме соответствующих документов, иметь при себе и по требованию лиц, уполномоченных осуществлять контроль за автомобильным транспортом, предъявлять им для проверки квалификационную карточку водителя.

Помимо этого, с целью организации безопасного труда и эффективного контроля за работой членов экипажа транспортных средств автомобильные перевозчики обязаны:

- организовывать работу членов экипажей транспортных средств, режимы их труда и отдыха;

- осуществлять мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения;

- обеспечивать выполнение требований законодательства по вопросам охраны труда;

- осуществлять организацию и контроль за своевременным прохождением водителями медицинского осмотра;

- обеспечивать персонал автомобильного транспорта санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием;

- обеспечивать своевременное прохождение обязательного технического контроля транспортных средств.

Контроль за работой членов экипажа транспортных средств должен обеспечивать надлежащее выполнение возложенных на них обязанностей и включает организацию проверок режимов их труда и отдыха, а также выполнение водителями транспортных средств требований закона и законодательства о труде.

Особенности регулирования труда членов экипажа транспортного средства, которые работают в условиях повышенного риска для здоровья, определяются требованиями Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные перевозки, и национальным законодательством.

Государственный контроль за соблюдением членами экипажа транспортных средств требований законодательства о режиме труда и отдыха осуществляется при плановых, внеплановых проверках автомобильных перевозчиков, а также рейдовых проверках транспортных средств в соответствии с законодательством.

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры инициирует внедрение системы обязательного техконтроля транспортных средств.