КАКИМ БЫТЬ ПОДВОДНЫМ СИЛАМ ФЛОТА ВМС ЗСУ? Часть I

В настоящее время подводные силы флота ВМС ЗСУ виртуальны. Единственная субмарина, номинально числящаяся в их составе - большая океанская торпедно-минная дизель-электрическая подводная лодка (ПЛ) U001 «Запорожье». Но во время Крымского кризиса февраля-марта 2014 года эта ПЛ была захвачена русскими оккупантами и возвращать ее они не намеренны, а намеренны сдать на слом или превратить в плавучий музей своей якобы «боевой» якобы «славы» - на «мертвых» (стационарных) якорях. Да и Украина не добивается возвращения «Запорожья». И по весьма простой причине. Подлодка была физически устаревшей и малопригодной для действий на Черноморском морском театре военных действий (ТВД) еще в августе 1991 года, когда Украина провозгласила свою вторую или третью по счету Независимость (историки по сей день не могут определиться) и стало ясно, что молодое государство будет претендовать по крайней мере на часть сил, средств и воинских формирований Краснознаменного Черноморского Флота ВМФ Вооруженных Сил СССР. ПЛ Б-565 (такое тактическое обозначение она тогда носила, а ее изначальное тактическое обозначение было Б-435) была малопригодна для Черного моря, так как лодки этого проекта изначально создавались для океанских театров войны, на которых должны были оперировать Краснознаменные Северный и Тихоокеанский флоты ВМФ Советского Союза. Кроме того, ПЛ проекта 641 были изначально не очень удачны и вообще говоря морально устарели уже на чертежным досках в далекие 1950-е. А сейчас этой ПЛ уже свыше 50 лет. Кроме того, за время нахождения под контролем оккупантов единственный подводный корабль украинского флота пришел в ужасное техническое состояние. Подробнее о U001 «Запорожье» и ее неяркой истории можно почитать в статье автора, специально посвященной ПЛ проекта 641 и конкретно этой подлодке в недавней публикации «ТЕМЫ». Сегодня же мы поговорим о возможном будущем подводных сил флота ВМС ЗСУ. Но сначала – одно общее уточнение. Автора порой упрекают в том, что он использует выражение в стиле «масло масляное» - «флот Военно-Морских Сил (ВМС)». На самом деле все правильно: «военный флот» и ВМС/ВМФ –отнюдь не равнозначные понятия. Во-первых – к военному флоту могут относитЬся корабли, катера, суда обеспечения и плавсредства не только ВМС, но и других воинских формирований, даже юридически и организационно не относящихся к ВС вообще. В Украине, например, собственный военный флот есть у пограничников. Это МПО ГПСУ – Морская Пограничная Охрана Государственной Пограничной Службы Украины. Есть свои малые вооруженные плавсредства и у 73-го Морского Центра специальных операций Сил Специальных Операций (ССО) ЗСУ. Флотом их назвать сложно, но мореходные, быстроходные и вооруженные пулеметом моторные лодки класса RHIB (Rigid-Hulled Inflatable Boat/жестко-корпусная надувная лодка) – отлично подходят для высадки на вражеское побережье малых групп разведчиков и диверсантов (если это побережье сравнительно недалеко от «твоего» побережья и при достаточно спокойном море, конечно). Во-вторых (это даже важнее), ВМС – это не только флот, не только те самые подводные лодки, корабли, катера, суда обеспечения и плавсредства. ВМС – это еще морская авиация, морская пехота, морской спецназ (впрочем, у нас он передан из ВМС в ССО, являющиеся отдельный видом ЗСУ), береговая оборона (в свою очередь делящаяся на береговые ракетно-артиллерийские части, почти ничем не отличающиеся от обычных общевойсковых соединений войска береговой обороны и береговые радиотехнические войска), береговая ПВО, формирования противодиверсионной борьбы («отряды ПДСС» - «противодиверсионных сил и средств»), войска связи и инженерные войска ВМС, части радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Военно-Морских Сил, военно-морские базы (ВМБ) и пункты базирования (ПБ) сил флота ВМС, наконец – тыл ВМС. И это далеко не исчерпывающий список! В составе некоторых ВМС государств мира есть даже собственная, отдельная от имеющейся в других видах ВС военная полиция. Правда, в ВМС Украины таковой нет; в ЗСУ действует единая Войсковая Служба правопорядка/ВСП на правах отдельного рода войск, подчиняющегося через Начальника ВСП Главнокомандующему (оперативному) ЗСУ. В «литоральных» («прибрежных») ВМС, рассчитанных исключительно или в первую очередь на обеспечение обороны своего побережья, действия в прибрежных водах и в т.н. «ближней морской зоне», «кораблики с катерками» составляют обычно не более трети совокупной боевой мощи ВМС. Иногда – меньше. Как у нас сейчас, например, когда главным боевым компонентом ВМС является морская пехота, причем выполняющая в основном не «родные» десантные задачи морпехов, а роль войск береговой обороны. Вообще, очень маленькое по меркам мирового океана изолированное Черное море («залив Средиземного моря с узкой как бутылочное горлышко горловиной») – это фактически либо прибрежные и внутренние (Азов) воды, либо тта самая «ближняя морская зона». Заметим, что у Украины все же был шанс создать хоть и маленькие, пусть не с самыми новыми подлодками, но хоть ограниченно годные к боевому применению подводные силы флота. Когда соглашение о разделе КЧФ между Украиной и Россией было, наконец, достигнуто – Главнокомандование русского ВМФ и командование ставшего русским КЧФ предлагали передать ВМС ЗСУ помимо «Запорожья» еще две подлодки. «Под это дело» в составе ВМС ЗСУ даже сформировали Отдельный дивизион подводных лодок под командованием капитана 1-го ранга Анатолия Югова. Во время «официального раздела» КЧФ СССР (фактический начался еще в 1992-м) Анатолий Югов был Председателем Комиссии ВМС ЗСУ по приему подводных лодок. Впоследствии он рассказывал: «Нам было предложено принять три подлодки, но обследование и анализ показали, что техническое состояние двух из них неудовлетворительное. В итоге командование приняло решение принять только одну лодку проекта 641. Это большая дизельная подводная лодка, одна из лучших по своим конструктивным и техническим характеристикам». С одной стороны мнение Председателя «профильной» Комиссии безусловно заслуживает внимания. На тот момент (1997 г.) за плечами каперанга Югова был 18-летний опыт службы на Северном и Балтийском флотах, на его офицерском кителе в числе других наград были орден Красной Звезды (получен в мирное время! – знающим «наградные порядки» в ВС СССР это скажет о многом) и Орден Ливийской Революции 2-й степени (был советником у командира бригады ПЛ ВМС Ливии; в местных реалиях это фактически означало, что он фактически командовал этой бригадой). Потом шесть лет проработал преподавателем в Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени адмирала Нахимова, ставшем после Независимости Севастопольским военно-морским институтом ВМС Украины. Но с другой стороны… Украина тем самым лишилась на неопределенный, скорее длительный срок возможности иметь хоть «маленькие-скромненькие» и требующие больших затрат на поддержание в боеспособном состоянии, но реальные подлодки. Куда более богатая (только золотой запас, не считая иных резервов на начало года – свыше 420 тонн!) Китайская Республика (Тайвань) подлодками не «разбрасывается», как мы в 1990-е. В составе Флота ее Национально-Революционной Армии до сих пор служат бывшие американские ПЛ типов «Балао» и «Тенч» постройки соответственно 1944-го и 1946-го годов (правда, обе в середине 1960-х радикально модернизированы в рамках американской программы «Гуппи II»). Тайвань принял решение о дорогостоящем и трудоемком строительстве собственных ПЛ после того, как коммунистический Пекин помешал закупить их за границей, используя экономические и дипломатические угрозы и давление на потенциальных поставщиков. В рамках проекта планируется построить восемь ПЛ. Первую должны ввести в строй к 2024-му. Таким образом, «тайваньская «Балао» прослужит не менее 80-ти лет! А ведь не исключено, что программа МО Китайской Республики по строительству новых ПЛ может и задержаться по срокам… Кстати, визави ВМС Тайваня - ВМС ВС КНР (власти которой тоже претендуют на статус единственного законного правительства всего Китая) - Народно-Освободительной Армии Китая – тоже имеют в своем составе древнюю подлодку ПЛ проекта 031 (фактически ПЛ советского проекта 629). Она способна нести одну термоядерную баллистическую ракету подводного старта JL-2 («Цзюйлан-2», «Цунами-2»). ПЛ находится в составе «красного» китайского флота с 1964 года. Правда, эта ПЛ уже давно используется не в качестве боевой, а для различных испытаний и тестов, связанных с китайской программой создания и развития БРПЛ – баллистических ракет подводных лодок. Нельзя также не высказать и серьезные сомнения в компетентности и объективности каперанга Югова касательно его характеристики ПЛ пр. 641 как «одной из лучших по своим конструктивным и техническим характеристикам». Даже если бы это было так в 1950-е (а это не так), то утверждать такое во второй половине 90-х непростительно. Итак, разобрались: Военно-Морские Силы Украины изначально нуждаются в подводных лодках. Еще один шанс сформировать собственные, пусть «компактные», но реальные подводные силы, ВМС ЗСУ выпал во второй половине «нулевых». 18 декабря 2007 года Президент Виктор Ющенко назначил на пост Министра обороны Юрия Ивановича Еханурова, который быстро стал на этом большим сторонником приоритетного развития авиации и ВМС ЗСУ, причем в составе ВМС именно флота и морской пехоты. Среди прочих инициатив Юрия Ивановича в этом направлении был зондаж в Германии возможности получения двух-четырех германских ПЛ проекта 206, которые должны были в ближайшее выводиться из боевого состава Бундесмарине (ВМС ФРГ). Насколько можно судить, такой зондаж был благосклонно встречен германскими федеральными властями. Речь тогда шла о символической цене, либо о бесплатном получении в рамках военной помощи (с оплатой лишь ремонта, необходимого боезапаса, подготовки экипажей и при желании - модернизации). Но 5 июня 2009 года усилиями лично «Бешенной Юльки» Юлии Владимировны Тимошенко и ее «БЮТ» – г-н Ехануров был отправлен в отставку, а вместе с его уходом были «отставлены» и проект получения от Германии ПЛ, и проект получения от США двух-трех ракетных фрегатов на тех же условиях, и проект формирования и развертывания в Крыму отдельного полка морской пехоты, и проект выпуска в Харькове для авиации Воздушных Сил Украины и на экспорт национальных версий китайского сверхзвукового учебно-тренировочного и учебно-боевого самолета JL-10/L-15. Также был похоронен еще целый ряд менее масштабных проектов и предложений Министерства обороны… Разговоры о закупке подлодок для ВМС ЗСУ вновь начались только в 2016-м. «Наши планы предусматривают до 2020 года возродить в составе Военно-Морских Сил подводные силы в составе 2-4 подводных лодок. Подводные силы должны стать элитой флота и важным боевым, морально-психологическим и сдерживающим фактором в регионе», — заявил в конце января 2016 г. в интервью информагентству Defense Express тогдашний командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук. Примечательно, что уже 15 апреля того же года Указом тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко г-н Гайдук был уволен с должности командующего с формулировкой: «Принимая во внимание позицию волонтеров и общественности, а также учитывая системные недостатки в выполнении служебных обязанностей и низкий авторитет среди личного состава». Правда, адмирал Гайдук ни разу ни словом не обмолвился о конкретных типах или хотя бы желаемых основных тактико-технических характеристиках (ТТХ) намечаемых к приобретению ПЛ. Зато позже «лодочный вопрос» несколько раз публично поднимал преемник Гайдука, вице-адмирал Игорь Воронченко. Вице-адмирал имел диплом Ташкентского высшего танкового командного училища, после провозглашения Независимости Украины поступившил на службу в Национальную Гвардию, наконец стал из генерал-лейтенантов вице-адмиралом, никогда до того не командовав ничем водоплавающим кроме понтонного моста, личной моторки и собаки при охоте на болотную дичь. Воронченко понравилась идея приобретения СМПЛ – сверхмалых подводных лодок. Причем не классических СМПЛ (сейчас под этим понимают в том числе полноценные «атакующие» подлодки нормальным подводным водоизмещением до 500 тонн), а диверсионных СМПЛ. «К нам поступали предложения по закупке двух [сверхмалых подлодок]. Это очень удачный вариант применения и оттягивания непосредственно сил на море, а также переброски диверсантов. Еще есть такое понятие fleet in being, то есть имеем кое-что, что может оттянуть на себя очень большое количество его сил», — заявил он в интервью «5 каналу». «Адмирала-танкиста от жандармерии» конкретно заинтересовали СМПЛ хорватского проекта «Дракон». Интерес к ним был озвучен и непосредственно Министерством обороны брифинге в первой половине февраля 2020 года. Об этом заявил представитель департамента военно-технической политики, развития вооружений, военной и специальной техники МО полковник Владислав Шостак. Ну что ж, попробуем разобраться: что за морской зверь этот «Дракон». Drakon 220 - проект СМПЛ, малоизвестный даже среди европейских специалистов по морским вооружениям. Его предлагает основанная в 2003 году небольшая хорватская судостроительная компания Adria-Mar Shipbuilding Ltd, которая вот уже лет пять пытается продать его хоть кому-то. В 2016-м хорваты вели переговоры с египтянами, в 2018-м — с филиппинцами (была информация, что с последними вроде даже договорились о продаже двух «дракош»). В металле, однако, лодку до сих пор не воплотили, а ВМС Филиппин в итоге планируют получить две полноценные неатомные подводные лодки (НАПЛ) к 2027 году, закупив их у Республики [Южная] Корея, Франции или РФ (приобретение ПЛ было одобрено президентом Филиппин Родриго Дутерте в мае 2019 г.). Сайт компании Adria-Mar Shipbuilding Ltd. обновлялся последний раз 22 ноября 2016 г., когда компания объявила о презентации «линейки роскошных дизайнерских лодок для спортивной рыбалки». Причем на сайте Adria-Mar Shipbuilding ее СМПЛ отсутствует в линейке предложений как таковая. Буквально – ни слова! И что мы собрались покупать?.. О проекте Drakon 220 какую-либо информацию можно почерпнуть разве что из хорватских СМИ и на профильных интернет-форумах маленького балканского государства. Итак, «Дракон» заявляется как «глубокая модернизация» построенных в Хорватии еще в составе коммунистической единой федеративной Югославии СМПЛ Type 911 Una, построенных в количестве шести единиц (Tisa (P-911) для ВМФ Югославской Народной Армии на секретной «Верфи специальных объектов» в хорватском Сплите в течение 1981-89 годов. Они были созданы с целью скрытной установки минных банок (так называют морские и озерно-речные минные заграждения всего из нескольких мин) прямо в гаванях противника или на ближайших подходах к ним. Второй задачей СМПЛ типа Una была скрытная же транспортировка к вражеским береговым объектам и побережью малых групп морского спецназа (диверсантов, разведчиков, «ликвидаторов» важных персон врага) с ПСД («подводные средства движения» - этакий микро-буксир для боевого-пловца-аквалангиста, одновременно являющийся транспортером для его вооружения и снаряжения) или даже без таковых. Это требовало от СМПЛ проекта 911 уверенно «работать» на совсем мелководье (лодки типа Una могли оперировать даже в районах с глубинами всего в 10 метров), недоступном для «нормальных» подлодок (даже малых и «нормальных» сверхмалых). Естественно, что такой профиль миссии требовал очень компактной конструкции подлодки. Но за эту исключительную компактность ожидаемо пришлось заплатить. И дорого. Лодки типа Una имели однокорпусную конструкцию длиной 19 м наибольшей шириной 2,7 м при средней осадке в надводном положении 2,4 м. Водоизмещение – 76 т в надводном положении и 88 т - в подводном. Поскольку доставка морских коммандос было одной из двух возможных задач, они были оборудованы шлюзовой миникамерой для подводного выхода-входа боевых пловцов. Торпедное вооружение отсутствовало полностью, хотя боевые пловцы могли нести на своих ПСД одну-две миниатюрные электроторпеды с дальностью стрельбы до двух кабельтовых (кабельтов – морская мера расстояния, равная 185,2 м) и боеголовкой со всего несколькими килограммами взрывчатки. Запускалась такая торпеда боевым пловцом вручную. Понятно, что такими, с позволения сказать, «торпедами» можно было относительно серьезно повредить судно водоизмещением не более нескольких сот тонн. Силовая установка югославских СМПЛ состояла из двух гребных электродвигателей мощностью по 18 кВт (24 л.с.), работающих на общий вал и питавшихся от двух групп аккумуляторных батарей. Двигатель и генератор для дозарядки батарей отсутствовали (это очень серьезный недостаток). Максимальная скорость под водой - всего 8 узлов (14,8 км/ч; 1 узел равен 1,852 км /ч), в надводном положении - 7 узлов (13 км/ч). Понятно, что имея такую маленькую подводную скорость, эти СМПЛ не имели шансов атаковать торпедами суда в открытом море, даже если бы несли торпедное вооружение: скорость экономического хода самых тихоходных современных судов торгового флота – не менее 12 узлов. У СМПЛ типа Una – ни одного шанса их догнать. О боевых кораблях с их ходами от 18 узлов и выше даже говорить не приходится. На наивыгоднейшем ходу в 3 узла (5,55 км/ч) СМПЛ типа Una имели максимальную дальность хода под водой до 270 морских миль (500 км; морская миля = 1,852 км). Максимальная глубина погружения - 120 м. В соответствии с задачами Una могли перевозить до шести морских спецназовцев (при собственном экипаже в четыре человека, хотя стандартный экипаж СМПЛ типа 911 - шесть человек), вооруженных 6–12 диверсионными морскими минами. Можно было взять четыре малые донные мины, закреплявшиеся снаружи корпуса подлодоки. Вместо донных мин типов AIM-70 или AIM-71, СМПЛ могли нести на местах их крепления четыре ПСД типа R-1, каждый из которых мог транспортировать от двух до четырех диверсионных мин или пару упоминавшихся выше микроторпед. В этом случае на борт попадали только четыре спецназовца. Подлодка была также оснащена малогабаритным активно-пассивным гидролокатором западногерманского производства и радиостанцией. С полным экипажем из шести человек лодки типа Una имели подводную автономность 160 часов, которая сокращалась до 96 часов, если на борту насчитывалось десять человек. Во время Гражданской войны в Югославии пять из шести СМПЛ типа Una были переброшены в Которскую бухту в Черногории, где продолжали служить в составе той же 88-й флотилии ПЛ ВМФ ЮНА, только ЮНА уже не СФРЮ, а Союзной Республики Югославия (СРЮ), «съежившейся до размеров Сербии и Черногории. А после того, как распалась и СРЮ, лодки на короткое время вошли в состав черногорского флота (Сербия выхода к морю не имеет), но были сочтены не нужными и четыре из них разошлись по военным музеям (самой Черногории, Сербии, Хорватии и Словении), еще одна пошла на слом. Интереснее оказалась судьба подлодки этой серии Р-914 Soča. Она была захвачена хорватами в 1991-м в сухом доке на своей территории, отремонтирована, и вошла в состав создающихся ВМС Хорватии. В 1993-м загребский Brodarski Institut начал программу модернизации лодки. Корпус удлинили на 1,4 м, чтобы появилось место для установки одного дизель-генератора MTU мощностью 105 кВт (140 л.с.), чего так не хватало в оригинальной конструкции лодок типа Una. Вместо одного устаревшего комбинированного гидролокатора лодка получила два вполне современных на то время: активный STN-Atlas Elektronik PP-10 и пассивный PSU-1-2, а также радар и портативное навигационное устройство, могущее использоваться совместно с GPS. Была также установлена новая система управления рулями. В этом сстоянии Р-914 Soča в 1996 г. была повторно введена в эксплуатацию уже под хорватским флагом как P-01 Velebit. Однако уже в 2001-м, после того, как истек ресурс наличного комплекта аккумуляторов лодки, ее эксплуатация была прекращена. Тут следует заметить (понимание нижеследующего сильно пригодится нам в дальнейшем), что «ходовые» аккумуляторы для гребных электродвигателей являются буквально «штучным продуктом». Их производят считанные государства, каковых в десяток раз меньше, чем государств с подводным флотом. К числу «морских аккумуляторных государств» ни Украина, ни Хорватия никогда не относились, не относятся и относится никогда не будут. В феврале 2005 г. СМПЛ Velebit была поднята на берег, помещена на небольшую платформу на ВМБ Лора и с тех пор там покоится. В июне 2006 г. МО Хорватии опубликовало «Долгосрочный план развития Вооруженных сил Республики Хорватской на 2006–2015 гг.», в котором, в частности, заявлялось: «HRM (Hrvatska ratna mornarica - ВМС Хорватии) не обладают возможностями подводной войны. У них есть только одна подводная лодка, которая не пригодна для эксплуатации и была предназначена для постановки наступательных минных заграждений и транспортировки морского спецназа. Вооруженные силы Хорватии не сохранят свой подводный потенциал. Подводная лодка будет списана.» В 2007 г. СМПЛ Velebit была выставлена ​​на продажу через государственное агентство «Алан», которое занимается продажей оружия, с начальной ценой в 8 млн хорватских кун (тогда - примерно 1,07 млн EUR). В случае установки нового комплекта аккумуляторных батарей, новых гидролокаторов и капитального ремонта ПЛ Velebit предполагалось продать по гораздо более высокой цене: около 15 млн евро. Но, учитывая, что продажи ни в том, ни в другом качестве не произошло, было принято решение передать подлодку в дар какому-либо хорватскому музею. Однако по состоянию на 2018 год место «последней музейной стоянки» P-01 все еще не определено (болем свежими данными автор не располагает). Ну а теперь, когда читатель, надеемся, получил ясное представление на базе какого изделия разрабатывается запавший в душу нашим флотоводцам Drakon 220 поговорим немного о самом этом проекте. «Дракон» должен быть заметно длиннее и немного шире СМПЛ типа Una — 30,3 м длиной и 3,6 м шириной. Нормальное подводное водоизмещение – 255 тонн. Разработчик планирует вооружить его двумя 533,4-мм торпедными аппаратами (21” - стандартный калибр современных противокорабельных торпед, хотя появились уже и 650-мм) с боекомплектом в четыре торпеды и, по желанию заказчика, также двумя пусковыми установками противокорабельных ракет (ПКР) с возможностью стрельбы исключительно из надводного положения (технический уровень 1950-х гг.). Скорость – 10 узлов, максимальная глубина погружения — 150 метров, дальность плавания — 280 морских миль при скорости хода три узла или 31 миля на самом полном ходу. Автономность — до семи суток. Экипаж - пять человек. Кроме того, лодка может разместить восьмерых боевых пловцов с их ПСД и до 16-ти больших морских донных мин (в т.ч. восемь - снаружи корпуса и еще восемь – вместо торпед). Вместо тех донных мин, которые возможно разместить вместо торпед, на борт можно принять четыре самотранспортирующиеся якорные или дюжину обычных шаровых малых якорных мин. Этот проект несколько посерьезнее, чем СМПЛ типа 911, но по основным ТТХ это уровень второй половины 1950-х, а по отдельным показателям, таким как подводная скорость, например, был бы сочтен устаревшим еще в годы Второй Мировой. Если заказать «дракоши», это станет абсолютно идиотическим «решением» по созданию подводных сил флота ВМС ЗСУ, сопоставимым с не менее абсурдным решением по строительству серии пародий на бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М» для Азовского моря или «бронированные десантно-штурмовые катера» пр. 58181 «Кентавр», спосбные взлететь на воздух от одной пулеметной очереди – настолько они «бронированные» и «штурмовые». Жаждущих подробностей на этот счет, отсылаю к своей же статье на сайте ТЕМА. Ну и «вишенкО в тортЪ»: у Adria-Mar нет не только опыта строительства ПЛ и боевых кораблей и катеров вообще (из судов военного назначения компания пока строила только патрульных катера береговой охраны с пулеметным вооружением), но и… собственной верфи! Adria-Mar Shipbuilding Ltd. размещает полученные заказы на предприятиях-субподрядчиках. В общем, все говорит за то, что с очередной «блестящей идеей» наши флотоводцы и чиновники МО поторопились. Вероятно их воображение взбудоражили те самые «роскошные дизайнерские лодки для спортивной рыбалки» на сайте производителя… По счастью, «адмирал от танкожандармерии» г-н Воронченко 11 июня прошлого года снят с поста Командующего ВМС ЗСУ. У Зе, очень мягко говоря, не сильно много заслуг перед Украиной. Но это решение непременно зачтется ему на Страшном Суде. На должность Командующего ВМС назначен контр-адмирал Алексей Неижпапа. В отличие от предшественника он профессиональный моряк с двумя высшими военными образованиями, из которых первое – специально-военно-морское, а второе (Национальный Университет обороны) соответствует тому, что раньше называлось Военная Академия Генерального штаба. Кроме того, адмирал Неижпапа – первый Командующий ВМС Украины, не изменявший Воинской Присяге; он никогда не отрекался от присяги «на верность «социалистическому отечеству» и за всю жизнь присягнул один раз – на верность Народу Украины. Неудивительно, что разговоры об исключительной необходимости «дракончиков» технического уровня 1940-х-1950-х гг., слепленных мутной фирмой на коленке, при новом Командующем сразу поутихили. Однако, повторюсь: Военно-Морским Силам Украины по прежнему необходимы «на еще вчера» несколько вновь построенных или разумного возраста «б\у» полноценных подводных лодок. Так как же решить эту проблему? Об этом поговорим чуть позже. Окончание следует Автор в 1995-1997 гг. являлся специалистом I категории, затем ведущим специалистом – и.о. зам. начальника отдела Аналитического Центра при Министерстве машиностроения, ВПК и конверсии Украины/помощником начальника Главного Управления финансов и внешнеэкономической деятельности Министерства. В 2002-2007 гг. – директор военных и энергетических программ НПО «Центр оценки политических рисков». В 2002-2005 гг. – «приглашенный эксперт» дирекции военных программ НПО «Украинский Центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова». Член Экспертного Совета НПО «Центр исследований Армии, конверсии и разоружения» (ЦИАКР; более известен по бренду принадлежащей Центру информационно-консалтинговой компании Defense Express).



