|
Боевые корабли РФ вышли на учения в Черное море
14 апреля 2021 | 11:10
распечатать комментарии [0] добавить в
Отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Об этом сообщает "РИА Новости".
Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец" вышел в Черное море.
По данным издания, они провели тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота.
Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.
Отметим, российские корабли вышли в Черное море на фоне обострения ситуации на Донбассе. Кроме того, США планируют направить корабли в Черное море из-за роста военного присутствия РФ у украинских границ.
В частности, в акваторию Средиземного моря вошли американские ракетные эсминцы Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт"). Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля.
также читайте
[12.04.2021]
[07.04.2021]
[07.04.2021]
|
по теме
"Слуга" Гетманцев признал провал Зе-власти в борьбе с контрабандой
14. 04. 2021 | 12:19
За полтора года команда президента Владимира Зеленского не может похвастаться успехами в борьбе с контрабандой.
Похищение Чауса: молдоване просят снять неприкосновенность с военного атташе.
14. 04. 2021 | 10:32
По данным ТЕМЫ, этот срок мандата атташе истекал через несколько недель после похищения.
У директора ВДНХ обыски
14. 04. 2021 | 10:29
Во вторник, 13 апреля, в офисе и павильонах киевского ВДНХ и дома у его руководства Национальная полиция и СБУ проводят обыски. Они связаны с подозрением генерального директора экспоцентра Евгения Мушкина в злоупотреблении служебным положением и передаче в аренду государственного имущества за взятку. Об этом сообщается в Фейсбуке ВДНХ.
У Путина резко ответили США на призывы отказаться от агрессии проти Украины
12. 04. 2021 | 16:01
США предупредили Россию о "цене и последствиях" новой агрессии против Украины. В Кремле считают, что повторение таких заявлений обесценивает эти высказывания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
TRAVEL Беспорядки в Миннеаполисе: в пригороде столкновения с полицией, введена Нацгвардия
12. 04. 2021 | 15:59
Национальную гвардию Миннесоты ввели в пригород Миннеаполиса - Бруклин-Центр, где происходят беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райте. Там уже произошли столкновения между полицией и протестующими. Об этом сообщает CNN.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»