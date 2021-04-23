У Зеленского посоветовали Лукашенко решить вопрос с собственной легитимностью

"Скажем так, крайне забавно и удивительно слышать подобные слова от человека, который руководит своей страной почти три десятка лет, на протяжении которых почти неизменно считается невыездным. Это, несомненно, потрясающий "дипломатический навык". А еще более впечатляет навык, который привел его страну к статусу полноценного сателлита другой страны. Но если говорить серьезно, то господину Лукашенко желательно решить вопросы с собственной легитимностью сегодня в собственной страну и стараться придерживаться корректных дипломатических (вот уж парадокс!) рамок, оценивая других лидеров и другие страны...", - сказал Подоляк.