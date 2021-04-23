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У Зеленского посоветовали Лукашенко решить вопрос с собственной легитимностью
23 апреля 2021 | 08:26
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Президенту Беларуси Александру Лукашенко следует придерживаться дипломатических рамок и решить вопрос с собственной легитимностью, прежде чем указывать, как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует себя вести. Такие заявления главы государства, который почти 30 лет считается невыездным, выглядят "забавно".
Так советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк прокомментировал РБК-Украина фразу Лукашенко о "дипломатии Зеленского".
"Скажем так, крайне забавно и удивительно слышать подобные слова от человека, который руководит своей страной почти три десятка лет, на протяжении которых почти неизменно считается невыездным. Это, несомненно, потрясающий "дипломатический навык". А еще более впечатляет навык, который привел его страну к статусу полноценного сателлита другой страны. Но если говорить серьезно, то господину Лукашенко желательно решить вопросы с собственной легитимностью сегодня в собственной страну и стараться придерживаться корректных дипломатических (вот уж парадокс!) рамок, оценивая других лидеров и другие страны...", - сказал Подоляк.
Напомним, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера "научится вести себя дипломатично". Белорусский лидер также отметил, что стремление Киева сменить площадку в Минске "говорит о намерении похоронить минские соглашения".
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