Олигарх 2.0: как инвестбанкир Томаш Фиала стал «серым кардиналом» украинской власти

Сумма для государства беспрецедентная. Ответственность сегодня лежит на государстве — притом, что к продаже активов компании причастны два частных бизнесмена — собственник «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев и инвестбанкир Томаш Фиала. И если Богуслаев имел ранее шлейф политика, который игнорировал национальные интересы, то в биографии Томаша Фиалы, который всегда позиционировал себя как либеральный и прозападный бизнесмен — такой скандал первый. Мы попытались разобраться, как скандал вокруг «Мотор Сичи» повлияет на бизнес и репутацию президента Европейской бизнес ассоциации и генерального директора Dragon Capital.

Новый формат олигархии

Бывший министр, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов — так детский поэт описывал советским детям капиталистов и именно такими видят олигархов в современном украинском обществе. Но если еще 10 лет назад олигархами называли исключительно бизнесменов, сколотивших свой капитал на приватизации советского наследия, то сегодня уже поднимается новое поколение олигархов. И дело не в заводах, которые достались за бесценок. А в подходе. Еще в июле 2019 года на ФБ-странице партии «Голос» выдали достаточно четкое определение, кто в их понимании является олигархом: «Олигарх — это не просто бога-тый человек, или успешный бизнесмен. Олигарх — это сочетание в одном человеке трех элементов: большого бизнеса, контроль за медиапространством и влияния на политику. Благодаря деньгам и телевидению олигархи создают карманных политиков. А потом, благодаря карманным политикам — достигают выгодных для своего бизнеса политических решений. И получают еще больше денег! Так работает олигархический треугольник», — поясняли в партии. Вот только по стечению обстоятельств, основным донором «Голоса» ока-зался бизнесмен, который подходит под эти определения идеально.

В 2020 году, в рейтинге 100 самых богатых людей Украины от журнала Фокус, основатель и генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала поднялся с 47 места в 2019 году на 28-е, нарастив свой капитал со $170 млн. до $426 млн. В течение последних лет Dragon Capital активно скупала украинские активы по привлекательной цене. Одним из главных направлений стала недвижимость. Компания приобрела около 300 тыс. кв. м тор-говой недвижимости и около 300 тыс. кв. м логистической. В 2016–2020 годах Dragon Capital с зарубежными партнёрами вложили в этот сектор более $600 млн. В итоге Фиала стал од-ним из крупнейших рантье в Украине. В числе последних приобретений — логистический комплекс «Фалби», ТРЦ Smart Plaza Obolon, ТРЦ «Аладдин», логистический комплекс «Арктика». В интервью журналу Форбс в начале этого года Томаш Фиала заявил, что за 20 лет компания провела сделки на $5 млрд, а бизнес вырос почти в 200 раз. И по классике украинского бизнеса, его интересы господин Фиала защищает по всем «фронтам» — и в медиа, и в политике и во власти. Такой себе олигарх новой формации.

Монополия на лидерство мнений

С 2014 года Томаш Фиала официально стал не только игроком на инвестиционном рынке, но и «медиамагнатом» — Dragon Capital инвестировал в создание журнала «Новое время». Сейчас в медиахолдинг входит журнал НВ, Радио НВ и сайтом NV.ua. В интервью Лига То-маш Фиала заявлял, что в холдинг инвестировано уже более $10 млн. В этом же интервью он подчеркивал, что владельцы многих СМИ в Украине монетизируют свои инвестиции в медиа через влияние на политику.

«Если бы мы смотрели на НВ чисто, как на бизнес, то мы бы его не делали, потому что 20% рентабельности там нет. СМИ в Украине, как раньше, так и сейчас, работают нечистоплотно, поддерживают определенные политические силы, очевидно, получают за это материальное вознаграждение. Они выдают ангажированный контент, таким образом монетизируют свои инвестиции в медиа через влияние на политику, на парламент, и в итоге — на управление всеми важными процессами в стране и т.д. Задача нашего медиа-холдинга — давать честную и не ангажированную информацию, и таким образом опосредованно влиять на работу других украинских СМИ», — говорил он.

Впрочем, такая позиция акционера не мешает редакции выпускать журнал с Андреем Ермаком на обложке.

В начале этого года Dragon Capital также купил контрольный пакет акций компании Treeum — это ведущий финансовый онлайн-супермаркет в Украине. Ему принадлежат деловые ме-диаресурсы minfin.com.ua и finance.ua. И находясь в такой позиции, он, как и владельцы других СМИ может монетизировать свои инвестиции в медиа через лояльность действующей власти.

При этом Томаш Фиала не ограничивается исключительно влиянием по средствам медиа. Он возглавляет или непосредственно участвует в ряде крупных лоббистских проектов, которые защищают интересы крупных инвесторов и международных институтов и которые способны нанести репутационный вред для власти. Так, с 2016 года Томаш Фиала бессменно возглавляет «Европейскую бизнес ассоциацию», которая сегодня объединяет бо-лее тысячи крупных компаний и является крупнейшей и одной из самых влиятельных ас-социаций иностранного бизнеса в Украине. Из 22 лет существования ассоциации, 10 лет ее возглавляет Томаш Фиала. Начиная с 2010 года он лишь на один год уступал свой пост другому главе. До прихода Томаша Финалы в Ассоциацию полномочия избранных президентов в среднем длились два года и с 1999 до 2010 года сменилось 6 президентов. С 2016 года он также входил в правление не менее влиятельной антикоррупционной организации Transparency International Ukraine. Эти позиции позволяют господину Финале авторитетно критиковать или поддерживать власть, а на его мнение ориентируются западные партнеры.

Также господин Фиала активно поддерживает Киевскую школу экономики — её директор Тимофей Милованов возглавлял Министерство экономики, а сейчас является внештатным советником Андрея Ермака, интервью которого недавно вышло на страницах журнала «Новое время». В этом году поддержка школе особенно масштабна — недавно Томаш Фиала заявил, что Dragon Capital выделил $5 млн на покупку собственного здания для школы. Как заявил Тимофей Милованов, здание получило название мецената — Dragon Capital Building. «Мы также запланировали, что многие уголки будут носить имена своих благотворителей — тех, кто присоединится к делу развития Школы. Из крупнейших — это наши стратегические партнеры: и ICU, и Dragon Capital, и Новая Почта и Райффайзен Банк Аваль и Visa, сейчас присоединяется MTI. Zagoriy Foundation поддерживает. ПУМБ продолжает стипендиальной поддержку студентов», — рассказал Милованов.

Поход во власть

Открыто о поддержке конкретной партии Томаш Фиала стал говорить два года назад, когда он и сотрудники его компании активно финансировали предвыборную кампанию партии «Голос» Святослава Вакарчука. Так, например, в отчете за третий квартал 2019 года политсилы, опубликованного на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции указывается, что 1,6 млн грн внесла жена Томаша Наталья Фиала. Кроме того, среди представителей Dragon Capital к финансированию политического проекта присоединились Владимир Тимочко — управляющий директор по прямым инвестициям, его вклад составляет тоже 1,6 млн грн; Ярослав Тимочко — руководитель ООО «Европолис проперти Холдинг», конечным бенефициарным владельцем которого является опять-таки, Томаш Фиала; Дмитрий Исупов — управляющий директор компании «Озон капитал», который тоже связан с Dragon Capital. По крайней мере, на странице этой компании в Facebook написано: «Озон Капитал» предоставлял услуги по управлению активами под брендом Dragon Capital на основании лицен-зионных договоров. Также отметились представители «группы Фиалы»: Федор Багненко, который пожертвовал партии 99 тыс. грн, а также Константин Шевченко — генеральный директор компании «Чумак» (совладельцем которой также является Dragon Capital). Его вклад составил 1,5 млн грн.

Впрочем, до того, как стать симпатиком «Голоса», господин Фиала точечно поддерживал контакты с отдельными депутатами разных фракций. Так, согласно декларации Сергея Лещенко за 2015, 2016 и 2017 годы, он получил 19 тыс грн, 315 тыс грн и 314 тыс грн. в качестве роялти от издательского дома «Медиа-ДК». Конечным бенефициарным владельцем «Медиа-ДК» является опять же Томаш Фиала. Что такое было издано журналом и сайтом «Новое время», чтобы за три года получить 648 тыс. грн, не уточняется. Сергей Лещенко публиковал свои авторские колонки в разделе «Мнения», который гонораров не предполагает. Впрочем, по информации СМИ, Сергей Лещенко также оказывал Томашу Фиале услуги. Например, в 2018 году Сергей возглавил борьбу с застройщиками ТРЦ Ocean Mall, который вскоре должен появиться на Лыбедской. Реализация проекта затянулась в связи с проверками и согласованием проекта в государственных органах — депутаты и активисты требовали провести экспертизу и гарантировать общественности, что знаменитая киевская «Летающая тарелка» останется в первозданном виде. Такая «проволочка» в строительстве была в тот момент на руку инвестиционной компании Dragon Capital, которая находилась в финальной стадии переговоров о покупке у россиян Ocean Plaza. По прогнозам экспертов, после введения второй очереди, ТРЦ потеряет 30-40% посетителей.

При этом после 2014 года «кадровый резерв» Dragon Capital зашел в государственные кабинеты на топовые должности. Так, ранее вице-президент в инвесткомпании Dragon Capital и директор инвестиционно-банковского департамента Максим Нефедов в феврале 2015 стал заместителем министра экономического развития и торговли, управляющий директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин занял должность члена национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, начальник отдела корпоративного управления «Драгон Капитал» Андрей Пивоварский с 2014 года по 2016 год возглавлял Министерство инфраструктуры Украины, а директор ООО «Драгон Девелопмент» Олег Куренной, в 2014-2017 был директором департамента по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ.

Впрочем, активность Томаша Фиалы и желание нарастить «мускулатуру» и в бизнесе, и во власти, сыграли с ним злую шутку. По информации телегам-канала «Карточный офис», после скандала с продажей акций «Мотор Сич», где господин Фиала, как сообщают СМИ, мог выступать посредником между Вячеславом Богуслаевым и китайской стороной, он утратил благосклонность американского посольства.

«Депутат партии „Голос“ Юрчишин и человек без статуса Виталий Шабунин несмотря на предупреждение продолжают торговать лояльностью посольства США. Делают они это с благословения Томаша Фиалы, который надеется воскресить свою полумёртвую коммуникацию с Госдепом. Реальная ситуация выглядит следующим образом: Фиала больше не нужен Госдепу и Посольству для коммуникации с различными политическими силами, ситуация в Украине такая, что обе структуры с большей эффективностью строят горизонтальные связи самостоятельно», — отмечают авторы канала.

Впрочем, не все так печально для господина Фиалы — системные инвестиции в медиа, общественные организации и лидеров мнений позволили ему принять этот удар с максимальной «подушкой безопасности», когда даже топ-чиновники не берутся критиковать его открытым текстом. В 2011 году журнал «Форбс» назвал Томаша Финалу «Капитан осторожноть». Название меткое — инвестбанкир в самом деле взвешивает каждое свое слово, хотя и не избегает жестких оценок. Сегодня к этому званию можно добавить «Капитан прозорливость» — он действительно очень тонко чувствует ситуацию и направляет свои усилия и ресурсы в те сферы, которые в будущем будут иметь общественный вес. И именно это его качество — чувствовать на несколько шагов вперед позволило Томашу Финале стать олигархом новой формации — представителем бизнеса, который может манипулировать властью через своих людей внутри, через свои медиа и через лидеров мнений, но при этом иметь репутацию бизнесмена новой формации, которому чужды все эти инструменты.