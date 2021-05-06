|
SpaceX с 15 раза успешно посадила Starshiр
06 мая 2021 | 11:00
распечатать комментарии [0] добавить в
Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска провела очередной тестовый запуск прототипа ракеты для межпланетных путешествий Starship. Корабль успешно набрал высоту и приземлился — он впервые не взорвался, сообщает TechCrucnh.
Starship (SN15) запускали 5 мая с поселка Бока-Чика в штате Техас, где расположена площадка SpaceX для экспериментальных запусков.
Аппарат взлетел примерно на 10 км, чтобы испытать маневры во время полета. По мере достижения пиковой высоты три двигателя Raptor последовательно выключались, чтобы начать горизонтальное свободное падение на Землю.
Два двигателя снова заработали, приближаясь к суше, чтобы выполнить маневр, когда ракета летит вертикально перед приземлением.
Вскоре после посадки у основания ракеты возник небольшой пожар, но его ликвидировали за несколько минут.
Сейчас компания также получила разрешение на еще два тестовых полета кораблей SN16 и SN17.
Как известно, SpaceX уже запускала прототипы Starship, но во время предыдущих тестовых полетов приземление было почти успешно. В частности, прототипы SN8 и SN9 взорвались в полете перед приземлением, а SN10 — вскоре после приземления.
Starship — это супертяжелая ракета-носитель, которая в перспективе должна стать заменой для ракет Falcon 9 и Falcon Heavy, используемых сейчас. Обе ступени Starship многоразовые, а во второй интегрированный космический корабль, поэтому его планируют использовать для пилотируемых миссий, в том числе и для полетов на Луну и Марс.
также читайте
[29.04.2021]
[26.04.2021]
|
по теме
В Испании задержан собственник карабина, из которого убили двух силовиков во время Евромайдана
06. 05. 2021 | 10:44
Полиция Испании по запросу ГБР задержала участника событий на Майдане Дмитрия Липового из Харькова, который подозревается в убийстве двух сотрудников "Беркута". Об этом идет речь в материале главного редактора издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "ГБР и Печерский суд помогают Портнову расправляться с майдановцами".
Славяне погуляли на Пасху, турки закрыли отель
05. 05. 2021 | 10:30
В Турции закрыли отель после алкогольной вечеринки украинцев и россиян на Пасху.
В Якутии на чемпионате по вольной борьбе среди мальчиков победила девочка
05. 05. 2021 | 09:05
Семилетняя Варя Явловская стала победителем соревнований по борьбе среди мальчиков в Бетюнском наслеге Намского улуса.
Разведка США опубликовала доклад о военных угрозах РФ и Китая
05. 05. 2021 | 08:58
Разведывательное управление Министерства обороны США подготовило для слушаний в Сенате доклад о глобальных угрозах в 2021 году. Он опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооружённых сил.
Участники саммита НАТО в июне обсудят вступление Украины в Альянс – Дуда
05. 05. 2021 | 08:55
Участники саммита НАТО в июне обсудит “дорожную карту” вступления Украины в альянс. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает украинская служба Польского радио.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»