Он ужаснулся сам себе

Его авторитет в Советском Союзе 80-х, да и во всем мире, была огромным. Он являлся одним из создателей советской ядерной бомбы, но при этом последовательно выступал против ядерной гонки.

Имя великого диссидента было у всех на устах. Деятели науки и культуры, президенты Америки и Европы считали за честь встретиться с ним.

Он написал собственный проект советской конституции и предсказал появление интернета. Даже в 2000-х, согласно данным соцопросов, его называли среди 10-ти величайших деятелей ХХ века. Имя этого человека — академик Андрей Сахаров.

Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы должны исходить из конкретных нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории Андрей Сахаров

Д ля одних он — великий ученый, для других — герой и мученик, для третьих — предатель советской родины… Фигура академика Андрея Сахарова до сих пор вызывает горячие споры. Оценка его деятельности разводит людей по разные стороны политических баррикад. Сахаров и при жизни был многими не понят и для многих слишком неудобен. Таким он остается и после смерти.

Понять, что на самом деле двигало Андреем Дмитриевичем, можно только в том случае, если осознать невероятную высоту той нравственной планки, которую он сам себе поставил. Он остро ощущал огромную ответственность перед человечеством и всем живым на планете. Но это осознание пришло к нему не сразу, а через мощный катарсис, который ему пришлось пережить.

В своих воспоминаниях Сахаров описал тот невероятный ужас, в который он пришел однажды от самого себя. И, действительно, изобретателю советской водородной бомбы было чему ужаснуться… Возможно, вся его жизнь была попыткой «пересоздать» себя заново, изгнать из своего внутреннего мира и мира людей то чудовище войны и ненависти, которое Сахаров сам растил многие годы.

«Цунами-бомба» для США

12 августа 1953 года холодная война была в самом разгаре. Тогда в СССР с успехом прошли испытания нового оружия чудовищной разрушительной силы – термоядерной бомбы. Одним из ее «отцов» был 32-летний действительный член Академии наук СССР Андрей Дмитриевич Сахаров.

Однако, оставалась одна проблема: для бомбы не существовало подходящего носителя, поскольку бомбардировщики было легко сбить. То есть, в военном отношении ученые работали впустую. И тогда Сахаров предложил свое решение — использовать атомные подводные лодки, которые разрабатывались тогда в рамках «проекта 627».

Молодой академик предложил оснастить каждую из них гигантской торпедой с термоядерным зарядом в 100 мегатонн. Это было примерно в 6000 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. По замыслу Сахарова, 40-тонные «супер-торпеды» длиной 23,55 м и диаметром 1,55 м, получившие секретный шифр «Т-15», должны быть взорваны у океанских берегов Северной Америки. Гигантское цунами высотой до 500 метров, возникшее в результате этих взрывов, просто смыло бы американские города с лица земли, нанеся США невосполнимый ущерб.

«Оттепель» отменила «цунами»

Смертоносная идея была презентована куратору ядерного проекта Лаврентию Берии, которого привлекала своей дешевизной и простотой исполнения, поскольку не позволяла американцам втянуть СССР в разорительную для него гонку вооружений. В 1961 году после испытания термоядерной бомбы на Новой земле, СССР вплотную подошел к осуществлению этого проекта.

Но после Карибского кризиса 1962 года, когда США и СССР оказались в одном шаге от ядерной войны, генсек Никита Хрущев лично остановил работы над «цунами-бомбой», за разработку которой Сахарова наградили его третьей Звездой Героя Социалистического Труда.

Нужно сказать, что человечеству и планете тогда фантастически повезло — они остались живы и не сгорели в ядерной топке. Для Андрея Сахарова это стало внутренним Рубиконом. Перейдя его, он из гениального творца ядерного ада превратился в последовательного пацифиста, противника ядерного оружия и защитника прав человека.

Думать не по-советски

Новое мышление о мире, которое начал практиковать Андрей Сахаров, было проникнуто гуманистическим пафосом и резко контрастировало с атмосферой демагогии и лицемерия эпохи Леонида Брежнева. Сахаров заявил, что укоренившийся в русской истории приоритет интересов государства над правами личности является безнравственным.

Конечно, это было «инакомыслие» в предельно конкретном значении этого слова. В каком-то смысле протест Сахарова был логичным продолжением хрущевской «оттепели», только додуманной им до логического конца.

После отстранения Хрущева от власти, все попытки относительной либерализации советского режима были прекращены. В 1968 году Сахаров опубликовал свой первый политический манифест. Он резко выступил против реабилитации Сталина, которая началась при Брежневе и начал активно поддерживать политзаключенных, выступать за открытые суды и права национальных меньшинств.

На пике карьеры у него, лауреата многочисленных государственных наград и премий, было больше денег, привилегий и влияния, чем у многих членов политбюро. В последствии почти все свои сбережения Сахаров отдал на благотворительность. Но тем не менее, до конца жизни сожалел, что не смог использовать эти деньги, чтобы помогать семьям политзаключенных.

Домашний враг №1

Председатель КГБ Юрий Андропов не зря называл Сахарова «домашним врагом № 1». Справится с таким врагом советской системе было нелегко. В 1975 году «отец советской водородной бомбы» получил Нобелевскую премию мира за сопротивление «злоупотреблениям государственной власти и всем формам нарушения человеческого достоинства». В Нобелевской речи «Мир, прогресс и права человека» он утверждал, что без прав человека не может быть ни мира, ни прогресса.

Сахаров первым выступил с инициативой запрета ядерных испытаний во всех средах: на земле, в атмосфере, космосе и под водой. Но последней каплей, переполнившей чашу терпения советского руководства, стала критика Сахаровым вторжения СССР в Афганистан в 1979 году.

В 1980 году, когда Андрей Дмитриевич призвал бойкотировать Олимпиаду (проведение ее воюющей стране противоречило миротворческой идее олимпийских игр), его лишили всех наград и званий. После чего отправили в ссылку — в город Горький (сейчас Нижний Новгород).

Генсек моргнул первым…

Нужно сказать, что непримиримая позиция Сахарова, который, собственно говоря, сам себя даже и диссидентом не считал, была что называется «ударом под дых» для советского режима. Выгнать из страны Сахарова было нельзя — он владел секретной информацией и «слишком много знал».

Посадить в тюрьму Нобелевского лауреата — то же было явным перебором. В идеале, нужно было продемонстрировать всему миру и советским гражданам «примирение» академика и советской власти. Андропов неоднократно через своих приближенных намекал, что Сахарова готовы простить, но он должен об этом попросить первым.

Это была своего рода «война нервов», как у боксеров перед битвой на ринге: первым обращаться к генсекам Сахаров категорически отказывался. Генсеки тоже не хотели потерять лицо…

И все же, опальный академик в конце концов победил в этой войне — последний генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев 19 декабря 1986 года обратился к нему лично и попросил вернуться из ссылки в Москву.

Ссылка и неслучайный случай

В горьковскую ссылку Сахарова сотрудники КГБ «собрали» и отправили в течение 2-х часов. При чем под таким конвоем, как будто в центре СССР его собирались отбивать американские морпехи. В Горьком, куда бы не отправились Сахаров и его супруга Елена Боннэр, их повсюду сопровождала свита из 6-ти сотрудников КГБ.

Таксисты, парикмахеры, продавцы — все, кто так или иначе контактировали с ними, по умолчанию находились под подозрением. Квартиру постоянно прослушивали и неоднократно обыскивали, похищая рукописи и магнитофонные записи. 10 августа 1984 года Елену Боннэр судили в Нижегородском областном суде и за «клевету на советский строй» приговорили к ссылке по тому же адресу, где она и уже проживала с Сахаровым 4 года.

Психологическое давление сопровождалось угрозой физической расправы. Однажды, когда Андрей Сахаров сел в свои «Жигули» и начал разворачиваться, чтобы ехать на дачу, на него задним ходом резко сдал самосвал… Сахаров чудом уцелел.

Елена Боннэр уверяла, что это была попытка инсценировать несчастный случай. С ноября 1981 года Сахаров и Боннэр объявили свою первую голодовку. Потом их было еще несколько. Но в планы КГБ отнюдь не входило позволить умереть ссыльному Нобелевскому лауреату. Сахарова неоднократно госпитализировали и пытались насильно кормить.

Автор «евразийской» конституции

Ссылка серьезно подорвала здоровье Андрея Сахарова. Однако несмотря на это, в эпоху горбачевской перестройки и гласности, он принимал самое активное участие в жизни страны. Как представитель Академии наук, участвовал в Съезде народных депутатов.

В своих выступлениях он требовал отменить 6-ю статью советской Конституции о руководящей роли и монопольном положении Коммунистической партии в стране. В ноябре 1989 года Сахаров разработал и предложил для широкого обсуждения проект «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии».

Новый Евразийский Союз должен был отказаться от «экспансии, агрессии и мессианизма» и строить свое развитие на основе «нравственных и культурных традиций Европы, Азии и всего человечества».

«Глобальные цели выживания человечества» объявлялись Сахаровым приоритетными перед «любыми региональными, государственными, национальными, классовыми, партийными, групповыми и личными целями» — идеи весьма созвучные интеллектуальному мейнстриму ХХI века.

Существует версия, что Сахаров вполне мог выдвинуть свою кандидатуру на пост президента в 1991 году, чтобы воплотить свой конституционный проект в жизнь. Возможно, если бы ему это удалось, то реформированный на гуманистических началах «новый союз» существовал бы до сих пор. Этим планам помешала скоропостижная смерть от сердечной недостаточности 14 декабря 1989 года.

Сердечный приступ или убийство?

Сахаров скончался в возрасте 68 лет, накануне очередного выступления на съезде. Попрощаться с ним пришли сотни тысяч людей. В том числе и представители системы, которые долгие годы травила и мучила его — Генеральный секретарь ЦК и Политбюро в полном составе.

Существуют конспирологические гипотезы, что к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов. История СССР близилась к своему завершению. И Сахаров, с его безупречной репутацией, авторитетом и силой воли, оказался в эпицентре борьбы за власть. Многие видели в нем своего конкурента и даже врага.

Конечно, правду о гибели академика Андрея Сахарова сегодня установить уже не возможно. Однако, он навсегда останется примером той «скрытой силы человеческого духа», приверженцем которой Сахаров объявил себя на вручении Нобелевской премии мира.

С каких бы диаметрально противоположных позиций сегодня не оценивали его деятельность, Сахарову удалось доказать главное — человеческому духу вполне под силу менять ход человеческой истории.

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