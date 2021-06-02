Судан отказывает российской военщине и открыт для американской

При этом, он также отметил, что страна открыта и готова к сотрудничеству с США.

Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые наносят вред государству, заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Осман аль-Хусейн.