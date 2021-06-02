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Судан отказывает российской военщине и открыт для американской
02 июня 2021 | 10:43
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Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ из-за положений документа, которые наносят вред государству, заявил начальник Генштаба страны Мухаммед Осман аль-Хусейн.
При этом, он также отметил, что страна открыта и готова к сотрудничеству с США.
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