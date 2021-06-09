Судебные претензии к России возросли до 99 млрд.дол.

09 июня 2021 | 10:14

Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах. На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.

«В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов», - рассказал Минх.



Сумма исков, по его словам, выросла почти втрое за последние годы. В частности, это связано с «воссоединением Крыма с Россией», сообщил Минх. «Несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 млрд долларов», - констатировал он.



Общий объем требований к России уже почти сравнялся с размером ликвидной (то есть не потраченной) части Фонда национального благосостояния, которая на 1 июня составляла 116 млрд долларов.



Для гипотетической оплаты исков потребуется 16% от резервов ЦБ (605 млрд долларов), 38% от доходной части федерального бюджета (18,765 трлн рублей) и 30% годовых экспортных доходов всей экономики (332 млрд долларов за прошлый год). Половина суммы (50 млрд долларов) приходится на иск по делу ЮКОСа.