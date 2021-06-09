ТЕМА

Судебные претензии к России возросли до 99 млрд.дол.

09 июня 2021 | 10:14

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах.   На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.


«В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов», - рассказал Минх.

Сумма исков, по его словам, выросла почти втрое за последние годы. В частности, это связано с «воссоединением Крыма с Россией», сообщил Минх.  «Несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 млрд долларов», - констатировал он.

Общий объем требований к России уже почти сравнялся с размером ликвидной (то есть не потраченной) части Фонда национального благосостояния, которая на 1 июня составляла 116 млрд долларов.

Для гипотетической оплаты исков потребуется 16% от резервов ЦБ (605 млрд долларов), 38% от доходной части федерального бюджета (18,765 трлн рублей) и 30% годовых экспортных доходов всей экономики (332 млрд долларов за прошлый год). Половина суммы (50 млрд долларов) приходится на иск по делу ЮКОСа.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Скоро на ТЕМЕ: открывая Полтавщину

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Родина-мать в засаде
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100