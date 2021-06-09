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Судебные претензии к России возросли до 99 млрд.дол.
09 июня 2021 | 10:14
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Объем претензий к правительству России, предъявленных в иностранных арбитражных судах, продолжает расти как на дрожжах. На сегодняшний день общая сумма исков приближается к отметке 100 млрд долларов, сообщил, выступая в ГосДуме во вторник, полномочный представитель президента Гарри Минх.
«В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов», - рассказал Минх.
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