|
Разумков: в отсутствии экономического развития виновны суды
14 июня 2021 | 12:37
распечатать комментарии [0] добавить в
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков назвал основную причину, по которой инвесторы не приходят в Украину. По словам спикера Рады, без достаточного количества инвестиций не будет развития экономики. Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета парламента.
"Вопросы судебной реформы поднимаются практически на каждой международной встрече. Но в первую очередь реформы судов нужны нам как государству, как украинскому обществу. Мы можем говорить о промышленности и о развитии экономики. Но это трудно все сделать, если мы не сможем привлечь сюда достаточное количество инвестиций", - пояснил Разумков.
Глава ВР подчеркнул, что инвесторам необходим достойный уровень защиты их интересов.
"А инвесторы в Украину не приходят сегодня в первую очередь потому, что они не всегда уверены в том, что их интересы будут защищаться на том же уровне, к которому они привыкли в странах ЕС, США, Канаде", - добавил парламентарий.
Напомним, ранее Разумков заявил, что парламент в ближайшее время может рассмотреть законопроект о реформе Конституционного суда Украины. Он провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.
также читайте
[11.06.2021]
[11.06.2021]
[09.06.2021]
|
по теме
Ровенчане родили антицыганскую петицию
14. 06. 2021 | 12:34
Маск снова поменял стоимость биткоина
14. 06. 2021 | 12:30
Укрзалізниця повертає веловагони
12. 06. 2021 | 09:17
Укрзалізниця взяла до уваги пропозиції громадян щодо облаштування приміських потягів спеціальними веловагонами, в яких розташовані тримачі для велосипедів. Наразі це стосується напрямку Карпат, адже саме зараз активно розпочинається велосезон в цьому регіоні.
“Укрзализныця” готовит проект по высокоскоростному движению с оператором Италии
11. 06. 2021 | 16:45
“Укрзализныця” совместно с железнодорожным оператором Италии Ferrovie Dello Stato Italiane S.P.A. (FS) работает над предварительным технико-экономическим обоснованием внедрения высокоскоростного железнодорожного движения в Украине в рамках ранее подписанного меморандума. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик во время украинско-итальянского бизнес-форума, состоявшегося в рамках официального визита в Украину министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Метинвест инвестирует 1 млрд.дол.!
11. 06. 2021 | 16:15
Группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. Общие инвестиции в проект превысят 1 млрд долларов. 10 июня группа подписала контракт на поставку оборудования с ведущим мировым поставщиком технологий для металлургии, итальянской компанией Danieli. Об этом сообщает пресс-служба компании.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»