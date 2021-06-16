За 50: жить да жить!

16 июня 2021 | 08:24 , Евгений Левитов

Но у предыдущих поколений не было никаких представлений о жизни после 50 по той простой причине, что после 50 лет жизни не было в принципе. Потому нет их в программе жизни, которая досталась нам в наследство.

1. Интеллект не передается от отца к сыну. То есть, если вы гений, то ваш сын 100% не унаследует ваших генов.

2. Идиотизм не передается от отца к сыну. Если вы законченный кретин, то ваш сын не будет таким же идиотом как вы.

3. Интеллект от отца может передаваться только дочери. Но только наполовину.

4. Унаследовать интеллект мужчина может только от своей матери, который она, в свою очередь, унаследовала от своего отца.

5. Дочери гениев будут ровно наполовину умны от своих отцов, но их сыновья будут гениями. Если их отец тупица, то дочери будут наполовину тупицами.

6. Гениальных женщин почти не существует, как и не существует стопроцентных идиоток-женщин. Зато мужчин-гениев и мужчин-тупиц очень много. Отсюда и поколение неудачников-алкашей, матерей-одиночек. Нобелевские лауреаты почти все мужчины.

Выводы для мужчин:

- Чтобы спрогнозировать умственные способности своего сына, смотри на отца своей жены (если он академик, то твой сын тоже будет умным).

- Твоя дочь получит половину твоего ума. Но и половину твоей дебильности. По интеллекту она будет ближе к тебе. Ее сын получит все твои умственные способности. Хочешь умное поколение — мечтай о дочери.

- Твои умственные способности от мамы, а вернее от дедушки.

Выводы для женщин:

- Твой сын по уму — это копия твоего отца, потому ругать его “ты такой же тупой, как твой отец” — не совсем верно.

- Твоя дочь по воспитанию будет как ты, но по уму как ее отец. Её же сыновья будут умственными копиями ваших мужей.

Считается, что главный результат роста продолжительности жизни - это то, что пожилые люди теперь дольше живут. Но это совсем не так.

Главным, огромным, стратегическим, меняющим на наших глазах все человечество следствием скачка продолжительности жизни является вовсе не то, что старость теперь дольше продолжается, а то, что она намного позже начинается.

Для тех, кому сегодня 40, 50, 55 лет, старость начнется только лет в 75-80. То есть на добрых 25 лет - четверть века! - позже, чем для поколения наших родителей.

Еще совсем недавно в человеческой жизни было лишь 3 основных периода: молодость, зрелость, старость. Теперь "зрелость" случается в 50 и отмечает собой начало абсолютно нового, попросту не существовавшего раньше этапа в человеческой жизни.

Продолжается это почти 30 лет - с 50 до примерно 75.

В отличие от прежних представлений, физические и интеллектуальные возможности человека в этот период при правильном подходе не снижаются, а остаются, по крайней мере, не хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем в молодости.

Потенциально это лучший, самый качественный период в человеческой жизни, поскольку совмещает в себе здоровье, силы и жизненный опыт. "Если бы молодость знала, если бы старость могла" - это больше не про нас. По всем статистическим данным последних лет, самое счастливое время в жизни - пик, наступает теперь примерно в 65 лет.

Те, кому сегодня 55-65 лет, проживают этот период первыми в истории человечества. Раньше его просто не было, поскольку люди намного раньше старели.

В ближайшие несколько десятилетий люди возраста 50-75 станут самой массовой возрастной группой на планете.

Чем отличается жизнь после 50 от всей предыдущей жизни? Да тем, что тому, как жить после 50, нас никогда не учили.

В младенчестве нас готовят к детству, в детстве - к юности, в юности - к молодости, а в молодости мы проводим десятки часов, готовя себя к предстоящим испытаниям зрелости. И только границу в 50 лет мы пересекаем, не имея ни малейшего представления о том, как, чем и ради чего жить дальше.

Нет здесь ничего удивительного. Откуда таким знаниям взяться, если еще для поколения наших родителей в 50 лет официально начиналась старость, и жить дальше вообще не полагалось, следовало начинать понемногу умирать.

Мы редко осознаем, что та жизненная программа, которой мы неукоснительно следуем, путешествуя по жизни, на самом деле заложена в нас предыдущими поколениями. Именно предыдущими поколениями созданы те книги, фильмы, система образования, которые в детстве и в молодости формируют наше сознание.

Но у предыдущих поколений не было никаких представлений о жизни после 50 по той простой причине, что после 50 лет жизни не было в принципе. Потому нет их в программе жизни, которая досталась нам в наследство.

По всей вероятной статистике для тех, кому сегодня 50-55 или около того, старость начнется не раньше 80 лет. Конечно это очень приятно. Нам просто взяли и подарили 25 лет (!) дополнительной активной и насыщенной жизни. Проблема в том, что пользоваться этим подарком, не научили. И в результате, переходя границу в 50 и соглашаясь по незнанию на преждевременную старость, мы рискуем потерять добрых 25-30 лет, которые - без преувеличения - могли бы быть лучшими в нашей жизни.

После 50 лет в жизни наступает замечательный момент, когда есть время, здоровье, силы, свобода от социальных обязательств, опыт, и до начала старости, по современным меркам, еще четверть века!

Нельзя терять это время. Потом будем сожалеть!

Если вам за 50, то для вас сегодня возможно абсолютно все: новые увлечения, новые радости и впечатления, новая карьера, новая любовь, новые путешествия.

Жить да жить!