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Пішохід, через якого загинув велосипедист, відповість перед законом
18 июня 2021 | 09:05
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Поліцейські подали клопотання до суду про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Нагадаємо, що подія трапилась у Святошинському районі міста Києва.
Перехожий у стані алкогольного сп’яніння вийшов на проїжджу частину, де зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Внаслідок події велосипедист, 1993 року народження, впав і потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці.Слідчі столичного главку поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та поліцейські подали клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.
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18.06.2021 14:49 Рабочая лошадь с Борщаговки Люди говорят на другую статью УК. Пьяный не выходил на проезжую часть. Пьяный не сталкивался с велосипедистом. Пьяный просто толкнул велосипедиста. И пошел себе дальше. И фура раздавила и поехала себе дальше. Пьяный под домашним арестом. Молодой врач мертв.
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