Украина планирует построить патронный завод

18 июня 2021 | 09:18

Анонсированное в начале июня строительство нового патронного завода в Украине займет, как минимум, четыре года. Об этом заявил председатель правления украинской госкомпании "Артем" Владимир Зимин.

По словам главы компании, контракт, заключенный "Укроборонпромом" с канадцами на строительство патронного завода будет выполнен, Украина обязательно получит собственное производство патронов. На строительство завода он отводит четыре года при своевременном финансировании проекта.



Зимин заверил, что для проекта уже подготовлены земельные участки в разных частях страны, осталось только выбрать нужный. Имеющиеся у Украины проблемы с высококачественной латунью в Киеве обещают решить к запуску производства.



(...)при своевременном финансировании можем построить в кооперации с канадскими коллегами патронный завод за четыре года. Украина будет иметь собственный патронный завод. И гораздо быстрее, чем в мировой практике это происходит



- добавил он.



Напомним, что соглашение на постройку патронного завода Укроборонпром и компания "Артем" подписали с канадскими компаниями GL Munitions Inc. и Waterbury Farrel. Пока никаких подробностей строительства нет.