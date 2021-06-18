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Украина планирует построить патронный завод
18 июня 2021 | 09:18
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Анонсированное в начале июня строительство нового патронного завода в Украине займет, как минимум, четыре года. Об этом заявил председатель правления украинской госкомпании "Артем" Владимир Зимин.
По словам главы компании, контракт, заключенный "Укроборонпромом" с канадцами на строительство патронного завода будет выполнен, Украина обязательно получит собственное производство патронов. На строительство завода он отводит четыре года при своевременном финансировании проекта.
(...)при своевременном финансировании можем построить в кооперации с канадскими коллегами патронный завод за четыре года. Украина будет иметь собственный патронный завод. И гораздо быстрее, чем в мировой практике это происходит
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