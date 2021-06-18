Нефтегаз отрицает новость о повышении цены газа на 50%. СМИ Украины разнесли фейк

18 июня 2021 | 13:45

Все клиенты "Нафтогаз Украины" по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану, то есть по цене 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения. А повышение цены газа для клиентов компании – фейк. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.

"Продолжаю рубрику #фейкидивують, сегодня о якобы том, что "Нафтогаз повысил на 50% цену газа для населения". 11,94 - это обязательная цена газа для бытовых потребителей? Нет! Для бытовых клиентов цена на газ зафиксирована на год (тариф 7,96 грн) и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний", – сообщил Максим Билявский.

По его словам, тариф 11,94 грн за кубометр действует в тарифном плане "Месячный", переход на который с годового плана происходит исключительно по заявке самого клиента. При этом, цена такого тарифного плана рассчитывается, исходя из ситуации с ценами на газ на европейском рынке.

"Нафтогаз Украины" рассчитал в июне цену в рамках тарифного плана "Месячный", учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС. Таким образом, месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого - защитить бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке", – отметил Максим Билявский.

Он подчеркнул, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку Украина – это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года.

"В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке за того, что РФ искусственно ограничивает поставок газа с целью создания давления для завершения строительства "Северный поток-2". Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе", – объяснил Максим Билявский.

Он отметил, что фейки относительно роста цены на газ для всех бытовых потребителей. Кому выгодны такие "фейки" и существует "дешевый" газ?

"Возможно тем, кто заинтересован в возобновлении поставок природного газа из РФ для нужд Украины. Любой ресурс/товар имеет свою цену. История газовых взаимоотношений с РФ показывает, что любые их скидки – это ловушка", – объяснил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.