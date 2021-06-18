|
Нефтегаз отрицает новость о повышении цены газа на 50%. СМИ Украины разнесли фейк
18 июня 2021 | 13:45
распечатать комментарии [0] добавить в
Все клиенты "Нафтогаз Украины" по умолчанию обслуживаются по годовому тарифному плану, то есть по цене 7,96 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения. А повышение цены газа для клиентов компании – фейк. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
"Продолжаю рубрику #фейкидивують, сегодня о якобы том, что "Нафтогаз повысил на 50% цену газа для населения". 11,94 - это обязательная цена газа для бытовых потребителей? Нет! Для бытовых клиентов цена на газ зафиксирована на год (тариф 7,96 грн) и не меняется даже в условиях повышения цен на европейских хабах и сезонных колебаний", – сообщил Максим Билявский.
По его словам, тариф 11,94 грн за кубометр действует в тарифном плане "Месячный", переход на который с годового плана происходит исключительно по заявке самого клиента. При этом, цена такого тарифного плана рассчитывается, исходя из ситуации с ценами на газ на европейском рынке.
"Нафтогаз Украины" рассчитал в июне цену в рамках тарифного плана "Месячный", учитывая текущую ситуацию на рынке ЕС. Таким образом, месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана "Фиксированный", цель которого - защитить бытовых потребителей от ценовых колебаний на рынке", – отметил Максим Билявский.
Он подчеркнул, что цены на газ в Украине всегда коррелируются с европейскими хабами, поскольку Украина – это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года.
"В среднем на начало июня цены на газ в Европе достигали 25,9 евро/МВт-ч, что чуть больше $270 за тысячу кубометров. Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке за того, что РФ искусственно ограничивает поставок газа с целью создания давления для завершения строительства "Северный поток-2". Также на рост цен влияет конъюнктура глобальных рынков, в частности высокие цены на сжиженный природный газ в азиатском регионе", – объяснил Максим Билявский.
Он отметил, что фейки относительно роста цены на газ для всех бытовых потребителей. Кому выгодны такие "фейки" и существует "дешевый" газ?
"Возможно тем, кто заинтересован в возобновлении поставок природного газа из РФ для нужд Украины. Любой ресурс/товар имеет свою цену. История газовых взаимоотношений с РФ показывает, что любые их скидки – это ловушка", – объяснил Директор интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский.
также читайте
[18.06.2021]
[18.06.2021]
[18.06.2021]
[18.06.2021]
|
по теме
Новинский решил прикупить канал "Наш"
18. 06. 2021 | 14:40
Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заявил, что уже больше года обсуждает возможную покупку телевизионного канала "Наш", принадлежащего экс-нардепу от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву. Об этом Новинский заявил журналистам "Схем".
В Ялте после засухи - потоп
18. 06. 2021 | 14:24
Сегодня в городе за 6 часов выпала двухмесячная норма осадков.
И.О. главы Конституционного суда задекларировал храм
18. 06. 2021 | 13:59
Исполняющий обязанности главы Конституционного Суда Сергей Головатый, который за 2020 год задекларировал храм Украинской православной церкви Киевского патриархата, получил 349 119 гривен заработной платы за май.
Парашютиста, который спустился на поле во время матча Германия – Франция едва не растреляли
18. 06. 2021 | 13:51
Парашютиста, который приземлился на газон Альянц-Арены непосредственно перед матчем между сборными Германии и Франции, могли застрелить как террориста, но снайпер в последний момент решил не стрелять из-за надписи "Гринпис" на парашюте. Об этом пишет издание Bild.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»